蘋果i16新機在陸銷量增20%專家估將大幅復甦 但頻繁當機重啟災情仍未解決

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-21 12:58

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根據研調機構 Counterpoint Research 最新數據，蘋果 (AAPL-US) iPhone 16 新機在中國開賣三周銷量成長 20%，優於蘋果 iPhone 15 且消費者繼續轉向價格更高的機型，Pro 和 Pro Max 銷量較去年同期成長了 44%。

Counterpoint 分析師指出，今年 iPhone 的順利生產和價格策略推動了這輪增長，去年 iPhone 15 則因生產問題使得初期銷量受限。

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此前，市場曾擔心 iPhone 16 恐因蘋果 Apple Intelligence 明年起才會支援中文而影響中國市場銷量，但從初期銷售表現來看，iPhone 16 在中國的需求表現明顯超出預期。

美國券商 Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，iPhone16 強勁的初期銷售表現，顯示中國市場將大幅復甦，進而帶動蘋果所謂的「成長復興」。

Ives 預估，隨著 AI 帶動的升級周期不斷升溫，蘋果在 2025 財年的 iPhone 銷量可能會超過 2.4 億支，且 2025 年將有 1 億支 iPhone 需要升級。他還再次強調蘋果與百度在中國領域合作的潛力，將有效強化 iPhone 的銷售增量表現。

但在市場看好銷售前景的同時，蘋果正面臨 iPhone 16 和 iPhone 16 Pro 用戶的不滿，因電池續航時間明顯低於蘋果社群在發布和​​初步審查後的預期。

根據《Forbes》報導，當 iPhone 16 和 iPhone 16 Pro 進入待機模式時，不但沒將電池使用量降至最低，反倒消耗更多電量並影響待機時間，而罪魁禍首似乎是最新版作業系統 iOS 18。

除電池問題外，iPhone 16 新機最新還傳出突然當機並自動重啟的問題。值得注意的是，這個問題似乎多在 Pro 系列機型上發生。

報導指出，受影響用戶們表示，當他們從 iCloud 備份恢復資料以及連接到 CarPlay 時，手機會突然凍結並重新啟動。

另據《環球網》引述《9to5Mac》等外媒報導，眾多 iPhone 16 用戶近期紛紛在 Reddit、MacRumors 論壇和 Apple Support Communities 上表示，他們的手機存在隨機重啟的問題。該問題似乎隨機發生，螢幕會停止回應或變得非常緩慢，然後手機會自動重啟。此外，還有使用者在待機模式下也遇到了意外重啟的情況。