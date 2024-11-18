〈ETF成分股調整〉88萬投資人注意！00940換股開獎 金融股2進2出

臺灣指數公司公布「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」成分股定期審核結果，納入與刪除之變動將自 11 月 19 日 (周二) 起生效。

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00940 目前每股淨值為 9.44 元，受益人數為 88 萬 0832 人，觀察追蹤指數成分股，長榮仍為第一大持股，但已降至 5.9%，長榮航權重 4.89% 居次，第三大為中信金 4.79%。