〈ETF成分股調整〉88萬投資人注意！00940換股開獎 金融股2進2出
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-18 18:56
88 萬名投資人注意！臺灣指數公司今 (18) 日公布元大台灣價值高息 ETF (00940-TW) 追蹤指數成分股定審結果，本次各新增、刪除 15 檔，其中，納入富邦金 (2881-TW)、臺企銀 (2834-TW) 兩檔金融股，但玉山金 (2884-TW)、京城銀 (2809-TW) 則被踢出，換股比率為 30%。
臺灣指數公司公布「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」成分股定期審核結果，納入與刪除之變動將自 11 月 19 日 (周二) 起生效。
00940 新增成分股 15 檔分別為遠東新 (1402-TW)、聯強 (2347-TW)、瑞昱 (2379-TW)、億光 (2393-TW)、漢唐 (2404-TW)、美律 (2439-TW)、義隆 (2458-TW)、可成 (2474-TW)、華航 (2610-TW)、臺企銀、富邦金、潤泰全 (2915-TW)、文曄 (3036-TW)、群聯 (8299 -TW)、寶成 (9904-TW)。
刪除成分股 15 檔分別為大成鋼 (2027-TW)、三陽工業 (2206-TW)、冠德 (2520-TW)、漢翔 (2634-TW)、京城銀 (2809-TW)、玉山金 (2884-TW)、華立 (3010-TW)、欣陸 (3703-TW)、南寶 (4766-TW)、世界 (5347-TW)、長虹 (5534-TW)、新普 (6121-TW)、頎邦 (6147-TW)、精成科 (6191-TW)、帝寶 (6605-TW)。
00940 目前每股淨值為 9.44 元，受益人數為 88 萬 0832 人，觀察追蹤指數成分股，長榮仍為第一大持股，但已降至 5.9%，長榮航權重 4.89% 居次，第三大為中信金 4.79%。
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