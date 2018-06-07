繼印度之後 印尼也呼籲聯準會放緩縮表

面對聯準會減稅縮表，新興市場紛紛坐不住了。

繼昨日印度央行行長公開喊話美國後，印尼央行行長 Perry Warjiyo 同樣呼籲，希望聯準會放緩縮表步伐。

彭博社報導，剛剛上任兩周的新任印尼央行行長 Perry Warjiyo 接受國際媒體首次採訪時公開表示，聯準會縮減資產負債錶速度過快會將會對新興市場產生巨大影響。Warjiyo 不加掩飾地表示：

「儘管每個國家都會根據國情制定相應決策，但你必須考慮到自己的行為對他國的影響，特別是新興市場。」

印度央行行長 Urjit Patel 認為，聯準會縮減資產負債表，將使美元融資吃緊；大規模減稅和財政支出增加會使美國財政部大幅增發美國公債，又進一步吸走美元流動性，這一舉措要麼支撐全球經濟增長，否則就會產生新興市場危機，進而波及發達國家市場。

由於持續緊縮的貨幣政策，市場預計聯準會將在下周進行調息，新興市場將不得不面臨更多的拋售風險。為緩解危機，印尼央行兩次上調關鍵利率以試圖提振本國貨幣。印尼央行在上周進行了最近一次調息，在召開了周期外會議後，他們決定將基準利率上調 25 個基點，至 4.75%；印度央行也在昨日上調利率 25 個基點至 6.25%。

Warjiyo 本周三表示，如果金融和經濟條件允許的話，不排除會有更多升息。此外，他還聲稱，聯準會應該更加明確的傳達其政策意圖，以便市場有所準備。

南非央行行長 Kganyago 周二在約翰內斯堡同樣表示，雖然相比 2013 年「縮減恐慌」，聯準會正在更明確表示其意圖，但層層貿易保護政策導致聯準會的工作繁瑣複雜，財政政策的刺激力度也在聯準會預料之外。

而且，讓人頭痛的不僅於此。Warjiyo 認為，利率和匯率走勢主要受美國、歐洲和日本三個國家影響。然而從目前來看，歐洲和日本似乎並未發揮其影響力。假如明年開始，日本和歐洲政策逐漸標準化，這將進一步使貨幣政策收緊，並讓新興市場資本外流，「美元為王」的時代可能面臨終結。

彭博社 Garfield Reynolds 稱：

「亞洲最近一次升息是昨日的印度，升息的主要原因是美元走強及聯準會貨幣緊縮，為防外匯崩潰，這種升息措施將在新興國家間廣泛效仿。」

然而，這麼做將導致亞洲新興市場國家兩年期掉期利率大幅上升，趨緊的環境將對該地區股票形成壓制，當新興市場崩潰，危機終將蔓延至美國。