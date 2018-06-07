商務部：中美貿易磋商的細節尚待雙方確認 不希望摩擦升級

中國商務部 6 月 7 日今日上午在例行新聞發布會上表示，中國不希望中美貿易摩擦升級，中方的立場是一貫且明確的，希望推動中美兩國經貿的平衡發展。中國將履行在華盛頓達成的共識。

在被問及有關中美經貿磋商問題時，新聞發言人高峰表示，中美 6 月 2 日 - 3 日的磋商在諸多領域取得積極進展，不過，本次中美經貿磋商的細節尚待雙方確認。中方願妥善化解分歧，希望雙方共同努力維護中美經貿關係穩定健康發展。

被問到中國提出購買近 700 億美元美國產品時，商務部未明確否認，僅表示，中美就具體合作領域，特別是農產品能源深入探討，中方願意擴大進口，是中國既定戰略，願意從包括美國在內各國擴大進口。

商務部還表示，中歐雙方正就經貿高層對話具體安排進行溝通。商務部發言人稱，前不久，劉鶴副總理應約與歐委會副主席卡泰寧通話，雙方同意儘快舉行第七次中歐經貿高層對話。這是中歐領導人在經貿領域正常的、機制性的溝通。目前，雙方工作層正就高層對話的具體安排進行溝通。商務部重申，中國願與歐盟加強合作，維護多邊貿易體系。

在被問及外資增長緩慢，商務部發言人表示，中國有底氣成為外商投資熱土。發言人稱，在利用外資的結構上，中國產業鏈高端布局比重不斷增加，正處在吸收外資轉型升級的關鍵階段。

此外，發言人表示，中國將加大力度打擊知識產權違法，加強外企知識產權保護，為打消外資關於侵權擔憂做出努力。

以下是今日商務部發布會問答全文：

【高峰】: 各位記者朋友，大家上午好，歡迎大家參加商務部例行新聞發布會。今天我沒有主動需要向大家進行通報的資訊，下面我願意回答記者朋友們提出的問題，請提問。

【中央廣播電視總台國廣記者】: 俄羅斯總統普丁即將對中國進行國事訪問，您能否介紹一下中俄合作的有關情況？

【高峰】: 近年來，在中俄兩國元首的戰略引領下，中俄全面戰略協作夥伴關係保持高水平運行，各領域務實合作取得了豐碩成果。在雙方的共同努力下，兩國經貿合作加速提質升級，主要有以下幾個特點：

一是「增長快」。從貿易看，去年以來，中俄貿易持續快速回升，2017 年雙邊貿易額達到 840 億美元，年增率增長 20.8%。今年前 4 個月實現 312 億美元，年增率增長 27.3%，貿易增速在中國主要貿易夥伴中位列第一位，俄羅斯在我貿易夥伴中由去年的第 11 位上升到第 9 位，預計全年雙邊貿易額有望超過 1000 億美元。從投資看，2017 年，中國對俄直接投資達到 22.2 億美元，年增率增長 72%，在俄新簽工程承包合約額 77.5 億美元，年增率增長 191.4%，增速在「一帶一路」沿線國家中名列前茅。

二是「範圍廣」。從合作領域看，除了傳統的能源、核能、航天、航空、基礎設施等領域以外，雙方積極推進遠東開發、北極開發、數字經濟、跨境電商等新興領域合作，努力打造雙邊經貿關係新的增長點。從合作地域看，雙方合作從傳統的邊境毗鄰地區向中國東南沿海、中西部省區和俄羅斯的歐洲部分擴展，兩國地方間累計已締結了 137 對友好城市和友好省州，基本實現了合作領域和地域的「全覆蓋」。

三是「成效實」。近年來，兩國戰略性大項目合作成效顯著，有力帶動了雙邊貿易、投資和產業合作。在能源領域，中俄原油管道複線建成並啟動供油，東線天然氣管道正在按計劃建設，亞馬爾液化氣項目一期建成投產。民用航空領域，聯合研製遠程寬體客機 CR929 項目合資公司啟動營運，項目研製進入了實質階段，聯合研製重型直升機項目合作穩步推進。在跨境基礎設施方面，同江鐵路橋、黑河公路橋建設總體進展順利，有望於 2018 年和 2019 年分別建成。此外，兩國核能、航天、衛星導航、科技等領域大項目的合作也取得了積極進展。

四是「潛力大」。兩國地方合作蓬勃發展，合作機制日臻完善，中俄博覽會、東方經濟論壇等展會平台影響力不斷擴大，為深化兩國地方交流合作發揮了重要作用。今明兩年是中俄地方合作交流年，將進一步激發兩國地方的合作熱情和潛力，為中俄經貿關係深入發展提供全新的動能。此外，雙方還積極推進「一帶一路」建設與歐亞經濟聯盟的對接合作，已經取得重要的早期收穫。中國與《歐亞經濟聯盟經貿合作協定》已於上月在阿斯塔納正式簽署，《中俄歐亞經貿經濟夥伴關係協定》聯合可研即將結束，雙方合作進入制度引領的新階段。

我們相信，在習近平主席和普丁總統的戰略引領下，兩國經貿務實合作將迎來新機遇，收穫新成果，更好造福於兩國人民。謝謝。

【每日經濟新聞記者】: 近日，商務部發布的《中國電子商務報告 2017》顯示，去年中國網上零售額已經占全球很大比重，能否介紹一下我國網購的發展趨勢以及在消費轉型升級中扮演的角色？

【高峰】: 當前，我國網路零售市場發展快速，實物商品網上零售額對社會消費品零售總額增長的貢獻率超過了 37%，對消費增長形成了強有力的拉動作用，在當前我國消費轉型升級中扮演着引領者和加速器的角色。

我認為目前我國網路零售市場主要有以下幾個趨勢：

一是業態多元化。除了消費者熟悉的網路零售形式以外，社交電商、直播電商、無人零售等新業態、新模式層出不窮，不斷形成新的消費熱點。

二是供給全球化。網路零售不僅使工業品下鄉和農產品進城快捷高效，隨著跨境電商的蓬勃發展，全球優質的商品已經成為中國消費者的重要選擇，跨境電商也成為我國擴大進口的一個重要渠道。

三是區域協調化。網路零售帶動城鄉消費、東部與中西部市場消費協調發展。2017 年，中西部和農村地區網路零售增速分別高於全國平均水平 8.5 和 6.9 個百分點，有效激發了國內市場的消費潛力，擴大了消費總需求。

四是服務高質化。網路零售的物流配送、售後服務水平正在不斷提升。

當然，網路零售市場也存在一些問題。比如，刷單、侵權假冒等行為雖然已經有改觀，但是仍然存在。隨著我國社會主要矛盾的轉化，國內消費進入新時代。我們將加快完善網路零售的相關法律法規，優化網路消費環境，使消費者願意網購、放心網購，不斷提升消費的新體驗。謝謝。

【中央廣播電視總台央廣經濟之聲記者】: 我的問題是關於中美經貿磋商的。我們注意到中方關於中美經貿磋商的聲明中有這麼一句「如果美方出台包括加征關稅在內的貿易制裁措施，那麼，雙方談判達成的所有經貿成果將不再生效」。這是否意味著，美國如果再度變臉，或者按照原計劃在本月的 15 號公布對華加征關稅的產品清單，那麼中美經貿磋商的有關內容將不再生效，如果這件事情真的發生了，那麼雙方是否還有談判和磋商的可能？中方將如何應對？

【高峰】: 中方的立場是一貫而且明確的，我們不希望中美之間的貿易摩擦升級。為落實在華盛頓達成的有關共識，6 月 2 日至 3 日，中美雙方經貿團隊在北京舉行了坦誠深入的磋商，在諸多領域取得了積極的具體的進展。

中美經貿關係的本質是合作共贏。更加緊密的經貿合作，有利於兩國經濟，也有利於兩國的就業和民生。希望美方能夠與中方相向而行，推動中美兩國經貿合作平衡協調發展。謝謝。

【經濟參考報記者】: 在中美最新一次經貿磋商中，在農業、能源等多個領域取得了積極的具體的進展，請問相關細節何時公布？白宮聲明提到川普目標是實現兩國貿易關係公平化，請問中方對此有何評論？美國稱本輪磋商是正在進行的貿易磋商的一部分，後續磋商有無具體時間表？謝謝。

【高峰】: 有關此次中美經貿磋商的細節，目前尚待雙方的最終確認。我們注意到，美方提出的雙邊經貿合作的關切。實際上，中美建交近 40 年來，兩國經貿合作雖然歷經風雨，但始終不斷向前，實現互利共贏。中方願意通過對話與磋商，不斷擴大合作，妥善化解分歧。希望美方能夠與中方共同努力，維護中美經貿關係穩定健康的發展。謝謝。

【路透社記者】: 前幾天有一個華爾街日報的消息說，在剛剛結束談判的時候，跟美國的談判，中國提出來，如果美方放棄新的進口關稅，中方願意購買近 700 億美元的農業製造和能源產品，請問這個消息是不是真的？

【高峰】: 中美雙方在上周末的磋商中，就一些具體的貿易合作領域，特別是農產品、能源領域進行了深入、具體的探討。中方願意在相向而行的前提下，擴大自美進口。

改革開放、擴大進口是中國的既定戰略，中方願意從包括美國在內的世界各國增加進口，滿足中國人民對美好生活的需要和高質量經濟發展的需求。中國市場在不斷增長，今年 11 月中國還將舉辦首屆中國國際進口博覽會。我們歡迎世界各國有競爭力的產品進入中國市場，將營造國際化、法治化的營商環境，提供更加便利、透明、可預期的貿易條件，使包括美國在內的世界各國企業受益。謝謝。

【中央廣播電視總台央廣中國之聲記者】: 我們注意到本月起，美國取消了歐盟、加拿大、墨西哥鋼鋁產品的關稅豁免待遇，分別加征了 25% 和 10% 的懲罰性關稅，隨後歐盟方面也表示將以牙還牙。我們注意到最新消息是歐盟宣布從下月起將對總值 28 億歐元的美國商品加征關稅，關稅的最高稅率是 25%，加拿大和墨西哥也宣布將採取對等的措施。在這種情況下，目前對全球貿易戰的擔憂正在普遍加劇，請問商務部有何評論？

【高峰】: 我們注意到美方的有關舉措，以及相關國家和經濟體的反應。一些國際組織也對此表達了關注。當前，世界經濟正在走出金融危機的困擾，步入復甦的軌道。中方認為，貿易摩擦不應該升級。我們不希望看到單邊主義、貿易保護主義以及由此引發的貿易限制措施，擾亂自由貿易秩序，破壞多邊貿易規則，對世界經濟復甦形成新的困擾。希望有關各方能夠秉持互利共贏的理念，通過加強對話與合作，共同推動世界經濟的繁榮與發展。謝謝。

【新華社記者】: 我們注意到，劉鶴副總理 5 月 25 日應約與歐委會副主席卡泰寧通話，雙方同意儘快召開第七次中歐經貿高層對話。請問發言人，您認為在當前的背景下，儘快對話有什麼考慮？是不是與目前充滿變數的中美經貿摩擦有關？另外這次對話可能會涉及到哪些議題？中方對對話的成果有哪些有何期待？

【高峰】: 今年是中歐建立全面戰略夥伴關係 15 周年和中歐領導人會晤機製成立 20 周年。中方始終高度重視發展對歐經貿關係。前不久，劉鶴副總理應約與歐委會副主席卡泰寧通話，雙方同意儘快舉行第七次中歐經貿高層對話。這是中歐領導人在經貿領域正常的、機制性的溝通。目前，雙方工作層正就高層對話的具體安排進行溝通。

在世界經濟逐步復甦，但依然存在許多不確定、不穩定因素的情況下，中方願意與歐方在經貿領域加強務實合作，共同維護多邊貿易體制，推動全球經濟的穩定健康增長。

【21 世紀經濟報導記者】: 在取消對外資特殊的優惠政策的前提下，中國新一輪吸引外資將在哪些方面增加對外資的吸引力？另外中國如何推動外資向中西部轉移而不是流轉到其他國家？

【高峰】: 你提到的外資的特殊優惠政策，我理解可能是指傳統的一些支持政策。隨著經濟全球化的深入發展，市場准入、投資環境等綜合性因素，可能是跨國公司、外資企業在異國投資的決定性因素。

最近一次國務院常務會議確定了進一步積極有效利用外資的措施。我們將從投資便利化、放寬市場准入、加大權益保護等方面，營造更加公平、透明、便利的外商投資環境，推動形成利用外資的新亮點和新引擎。特別是要充分發揮國家級開發區的示範帶動作用，努力使其成為新時代利用外資的新高地。

關於推動外資向中西部轉移的問題，準確地說，應該是引導外資更多地投向中西部地區。我們將主要從四個方面開展工作：

一是提高投資便利化水平，支持中西部地區複製推廣自貿試驗區改革試點的成功經驗，降低企業的制度性交易成本。

二是完善支持政策，在稅收、用地、信貸等方面落實有關優惠政策，引導外資更多投向中西部地區。

三是暢通開放的渠道，建設跨境多式聯運交通走廊，促進與周邊國家的互聯互通，推動降低中西部地區的流通成本。

四是加強開放平台的建設，強化中西部地區開放型經濟載體平台建設，支持沿邊的省區主動融入「一帶一路」合作，提升邊境經濟合作區、跨境經濟合作區的發展水平。謝謝。

【上海證券報記者】: 今年前 3 個月外商投資設立企業規模年增率增長 100%，但是我們也注意到，吸引外資的金額年增率僅增長 0.5%，1-4 月份，這個增幅只有 0.1%，請問目前我國吸收外資發展處於怎樣的階段，對未來利用外資有何預期？

【高峰】: 今年前 4 個月，以人民幣計算，我國實際利用外資年增率增長了 0.1%，按美元計年增率增長 2%。但是從新設立的外資企業家數來看，年增率增長了 95.4%。

總體上看，我國吸收外資處在轉型升級的關鍵階段，在利用外資的結構上，產業鏈高端布局比重不斷增加。今年前 4 個月，我國高技術產業吸收外資年增率增長 20.2%，占比達 20.8%。其中高技術製造業大幅增長 79.5%，占製造業吸收外資的 34.9%。

當前，隨著世界經濟的復甦，跨國投資出現回暖的跡象，各國對於跨國投資的吸引力度也在不斷加大。中國經濟正進入高質量發展的階段，雖然面臨激烈的國際引資競爭，但中國有持續增強的高水平產業配套能力，有高素質的人力資源，有不斷優化的營商環境，有巨大的市場潛力，我們有底氣實現利用外資的高質量發展，讓中國始終成為外商投資的熱土。謝謝。

【鳳凰衛視記者】: 在外資方面，其實他們對進入中國對知識產權侵權的擔憂一直存在，也是中國跟主要貿易夥伴包括跟美國摩擦的誘發點，想問中國在打消外資侵權的擔憂方面，最近做了哪些工作？

【高峰】: 中國政府始終高度重視知識產權的保護，在立法、司法、執法等各個環節不斷加大工作力度。我們深刻認識到，只有保護好權利人的知識產權，才能在全社會形成創新創業的良好氛圍，才能使國家的發展擁有不竭的動力。我們會繼續加大打擊侵犯知識產權的力度，加大侵犯知識產權的違法成本，加大對外資企業知識產權的保護力度。外資企業在這方面遇到問題的時候，也可以通過合法的渠道和程序進行申訴。中國政府會依法保護外資企業的合法權益。謝謝。

【環球時報英文版記者】: 近期有不少報導指出，中國「一帶一路」項目增加了沿線國家的債務，請問商務部對此有何回應？

【高峰】:「一帶一路」倡議提出以來，得到國際社會的高度評價和有關國家的積極響應。我們始終堅持「共商、共建、共享」的原則，從來不做凌駕於人的強買強賣，有關項目都是與東道國平等協商、共同推進、互利共贏。我們堅持企業為主，市場運作，政府主要是為企業營造良好的投資和營商環境。「一帶一路」建設實施以來，中國企業在沿線國家已經建設了 75 個境外經貿合作區，累計投資 255 億美元，上繳東道國的稅費將近 17 億美元，為當地創造就業將近 22 萬個。「一帶一路」項目給沿線國家帶去的不是負擔，而是希望和發展。中方願意與有關國家共同努力，繼續推進「一帶一路」建設，實現互利共贏、共同發展，造福沿線各國人民。謝謝。

今天的發布會到此結束，謝謝大家。