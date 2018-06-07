聯合國報告：全球FDI金額銳減 中國躍升為第二大外資流入國

聯合國貿易和發展組織 (UNCTAD) 6 日發布《世界投資》報告，表示 2017 年雖然全球經濟及貿易加速成長，但外國直接投資 (FDI) 卻較 2016 年下跌 23%，至 1.43 兆美元。主要是貿易戰與債務憂慮，讓投資蒙上陰影，尤其美英兩國吸引的 FDI 均大幅減少。

UNCTAD 祕書長 Mukhisa Kituyi 在記者會上說：「這份報告描繪了一幅相當令人沮喪的景象。」

具體來看，受大型併購及企業重組減少的影響，2017 年流入已開發國家的 FDI 為 7129 億美元，年減 37%。其中，美國 FDI 流入量下降 40%，至 2750 億美元，但仍是全球最大的外資流入國。

2017 年中國吸收外資 1360 億美元，成為全球第二大外資流入國。中國的對外投資降至 1250 億美元，但仍是全球第三大對外投資國，及發展中國家中最大的對外投資國。

報告認為，全球投資回報率下降、國際生産擴張速度放緩、以及全球價值鏈擴張趨於停滯，是 2017 年全球跨國投資低迷的主要原因。

報告的主編、UNCTAD 投資企業司司長詹曉寧表示，除了美國吸引外資大減之外，英國的降幅更大。英國在 2016 年是全球吸收外資第二大國，卻在 2017 年下降了 92%。英美兩國的外資大幅度下降，直接影響了總體流動水準。

若以流入發展中經濟體的 FDI 觀察，則保持平穩，2017 年為 6710 億美元，占整體的比重由 2016 年的 36% 上升至 47%。其中，亞洲發展中經濟體整體表現亮眼，吸收外資 4760 億美元，成為全球吸引外資最多的地區。