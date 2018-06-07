如何回擊老鄰居加拿大 白宮內部出現分歧

據《華盛頓郵報》報導，白宮正在討論針對加拿大的新經濟懲罰手段，以應對加拿大對於美國的關稅報復措施。

6 月 1 日，美國宣布對其盟國加拿大、墨西哥、歐盟徵收進口鋼鋁關稅，終於激怒了「好鄰居」 加拿大。

加拿大總理特魯多發表講話稱，「這些關稅完全不能接受。」 特魯多指出，加拿大是美國頭號出口市場，規模大於英國、日本和德國的總和，並且在鋼材貿易上，美國對加拿大的順差達 20 億美元。

作為報復，加拿大宣布將對美國多種形式的鋼鋁產品、威士忌酒、橙汁、食品等徵收報復性附加關稅，總價值約為 166 億加元（合 128 億美元），也分 25% 和 10% 兩檔稅率。

上周，G7 財長會議在加拿大滑雪勝地 Whistler 舉行。由於除美國以外的其他六個國家都受到美國新關稅的制裁，G7 財長會議變成了一場一致對美的討伐大會，美國財長梅努欽成了眾矢之的。

法國經濟與財政部長 Bruno Le Maire 在接受彭博社採訪時直言：「這已經不再是 G7 會議了，而是 G6+1。」

本周，G7 國家領導人峰會將於 6 月 8 日至 10 日在加拿大魁北克（Quebec）召開，預計各國首腦對川普的批評也將如潮水般湧現。

如果川普一意孤行，一場全面升級的貿易戰可能無法避免。在美國宣布實施鋼鋁關稅之後，除了加拿大，歐盟和墨西哥等都紛紛發聲抨擊，誓言報復。墨西哥打算向美國進口的豬腿肉和肩胛肉徵收 20% 的關稅，於 6 月 6 日生效。

《華盛頓郵報》稱，川普總統正在準備「對戰」G7 峰會上其他國家領導人，但是如何回應加拿大的報復手段，美國政府內部出現了分歧。

周二財政部長梅努欽在白宮會議上，敦促川普免除加拿大的關稅，理由是美國對加拿大鋼材貿易順差達 20 億美元，美國對加拿大的服務貿易順差也達到 25 億美元。

而美國白宮頂級經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）態度確非常強硬。上周末他表示，任何貿易事態升級的責任全在美國的貿易盟國，而非美國政府。他指責，是貿易盟國們違反貿易規則在先。

財長會議結束不久，川普也在推特上宣稱，

「 美國最終必須在貿易問題上得到公平對待。如果我們對來自某個國家的商品收取 0 關稅，而這個國家對美國商品徵收 25%、50%，甚至 100% 的關稅，這是不公平的貿易，而且不能再容忍下去。這不是自由或公平的貿易，而是愚蠢的貿易！ 」

由於美國與加拿大、墨西哥貿易摩擦升級，也令市場擔心 1994 年誕生的 Nafta 協議將不復存在。

Nafta 一旦被撕毀，將產生嚴重的外溢後果。彭博社指出，三國之間每年的商品貿易額超過兆美元，退出 Nafta 將是白宮作出的爆炸性貿易舉動，同時也將表明「全球沒有誰是安全的」。

川普首席經濟顧問，庫德洛周二對福斯新聞表示，川普 「非常嚴肅地」考慮與加、墨兩國單獨談判，認為雙邊協議會加速 Nafta 重談的進程。

但可怕的是，美加兩國領導人都一致「預言」了 Nafta 被撕毀的可能性。在加拿大上周宣布報復措施後，白宮馬上發表聲明稱，Nafta 協議要麼公平、要麼沒有。這一聲明的兩天前（上周二），加拿大總理特魯多對彭博社稱，取消 Nafta 協議好過達成一個更壞的協議。