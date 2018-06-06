輕奢品牌Kate Spade創始人自殺身亡 公司股價一度下跌2%

6 月 5 日周二早晨，知名設計師 Kate Spade 被保姆發現死於紐約家中，終年 55 歲。警方稱，仍在調查死因，但《時代》雜誌、美聯社等多家媒體認為這是一起明顯的自殺事件。

消息流出後，Kate Spade 母公司 Tapestry 股價一度下跌超過 2%，跌幅在午後收窄至約 1%。

《時代》雜誌援引執法部門消息人士稱，Kate Spade 將圍巾綁在卧室門把手上自縊而亡，身旁留下一封遺書。隨後，該消息人士還透露，Spade 在遺書中告訴 13 歲的女兒「自殺不是她的錯。」

1993 年，Kate Spade 與同居男友共同創辦同名輕奢手袋品牌，並逐漸將生產線擴大至服裝和珠寶兩界。兩人一年後結婚。

《紐約時報》評價稱，對於美國女性而言，購買 Kate Spade 的手袋像是一種成年的儀式，這位設計師定義了當前時代的面貌。

她曾在採訪中表示，在開創自己的品牌之前，她注意到當時的手包「都太複雜了」。

Kate Spade 手包的簡約設計吸引了千禧一代女性的眼球，隨後又受到美國高端百貨商店 Neiman Marcus（尼曼）的青睞。1999 年，尼曼以 3400 萬美元買入 Kate Spade 56% 的股份；2006 年，尼曼又購入該公司的剩餘股份。

同年，美國著名中產階級服飾公司 Liz Claiborne 以 1.24 億美元買下 Kate Spade 公司，後者創始人「金盆洗手」，聲稱希望多花時間與女兒相處。

2017 年，Kate Spade 品牌又經轉手，被 Coach 母公司 Tapestry 以 24 億美元的價格收購。官方網站資料顯示，Kate Spade 在全球現有超過 150 家門店。

此前一年，Kate Spade 與丈夫再度出山，成立鞋履手袋公司 Frances Valentine。她還將名字改為 Katherine Noel Frances Valentine Brosnahan Spade，向生命的新章節致敬。