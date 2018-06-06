美醫保2026年見底 川普不增資

美國聯邦醫療保險 (Medicare) 的 2018 年報告顯示，主要資金流預計將於 2026 年見底，也比之前預估的早了 3 年。同時，許多人依靠的養老基金社會安全保險 (Social Security) 也預計按時於 2034 年歸零。

據了解，目前美國約 5800 萬老年或殘障人士依靠 Medicare 來維持其醫療保健，但因人口老化及醫療價格的攀升，使 Medicare 資金完全歸零的時間已越來越近。

數據顯示，2017 年美國 Medicare 的花費約 7100 億美元，換算每位申請人年補助金額達 12,000 美元。

Medicare 的醫院信託基金是用來支付住院和護理費用，主要通過稅收資助。Medicare 的另一項服務為醫師服務、保險優惠、和處方藥補助則是部份由稅收支付，部份由個人每次看病時繳納。

社會安全保險 Social Security 的經費則是從勞工的薪資扣除，到退休後便可使用做為退休金。然而，此制度目前的金額量大幅減少，預計 2034 年後無法營運。

美國總統川普之前承諾將不刪減 Medicare 或 Social Security 制度，但也沒有提出增資的計畫。