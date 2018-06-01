經濟、企業獲利皆強 調查：美股2018年底前可望再漲6%

路透社調查顯示，對經濟、企業獲利都將強勁成長的預期，有助股市持續攀高，相較於目前水準，估計 2018 年底前，美股可望再漲 6%。

路透社報導稱，策略師表示，雖然標普 500 指數成分股公司，首季獲利成長逾 26%，引發增勢見頂的擔憂；不過，2018 下半年到 2019 的獲利成長力道，仍足以支撐市場估值。

該調查共訪問 58 名策略師，據預估，標普 500 指數將在年底時，攀上 2850 點，約較當前水準上漲 6%。

這項結果，略低於 2 月底的預估水準 (2900 點)。

調查也顯示，道瓊工業指數將在 2018 年底，升至 25750 點，較當前水準漲逾 5%。

美國國會於 2017 年底通過了逾 30 年來，規模最大的稅改法案，大幅調降企業稅，2018 年的企業獲利預估，也隨之攀升。

瑞信證券首席美股策略師 Jonathan Golub 指出，當前最重要的事情在於，未來 9 到 12 個月內，美國經濟是否存在衰退的可能性，「看起來，可能性似乎很低。」

對於全球股市能否在未來 12 個月繼續上漲，多數受訪策略師皆抱持信心。

此外，多數受訪策略師研判，接下來 12 個月，新興市場遭到拋售的風險，遠高於已開發市場。

至於市場面臨的最大風險，就是美國聯準會 (Fed) 的升息步調，是否會比投資人預期的更快。