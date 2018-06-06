分析師：其實蘋果是家遊戲公司 雖然它並不研發遊戲

在多數人的觀念裡，蘋果可能只是一家成功的手機製造廠商，可事實上，蘋果更像是一家遊戲公司。

據 CNBC 報導，一位分析師表示，儘管蘋果公司並未研發遊戲，但 APP Store 實現的盈利收入已使蘋果成為全球最大的遊戲公司之一。

Mirabaud 證券全球專題小組聯席負責人 Neil Campling 在本周二接受 CNBC 採訪時也稱，蘋果 APP Store 82% 的收益來源於遊戲行業，由於遊戲行業屬於垂直性市場，其風格註定專注於滿足特定行業及人群，而非廣泛擁護群體。蘋果公司從 APP Store 所獲得的巨額收益正使其成為遊戲這個特定市場的「大玩家」。

「遊戲是目前媒體中最大規模的垂直行業，僅這一產業便價值 1300 億美元，以 10 年為基礎，遊戲行業每年都保持着兩位數的增速。雖然不生產遊戲，不得不承認蘋果公司已經成為全球最大的遊戲公司之一。」

儘管手機遊戲可能尚未被重視，但研究顯示，手機遊戲正在威脅傳統遊戲的地位。

市場調查公司 App Annie 數據顯示，在 APP Store 中最受歡迎的 10 款應用中，遊戲約占半數。而且，據 App Annie 和 IDC 今年年初發布的數據顯示，2017 年手機遊戲消費支出是電腦遊戲支出的 2.3 倍，是遊戲機支出的 3.6 倍。假如將蘋果視為遊戲公司，那麼他的競爭對手將不再是華為、三星；而是索尼、微軟、騰訊等遊戲行業巨頭。

北京時間 6 月 5 日凌晨 1 點，蘋果公司在美國加州聖何塞 McEnery 會議中心舉行了 WWDC 2018 全球開發者大會，期間公布了 IOS 12 操作系統，隨著新系統發布，蘋果市值飆升至 9400 億美元，並有很大機率達到 1 兆美元。現在的蘋果帝國已經不再只有蘋果系列產品，其影響已經延伸至蘋果整個生態鏈當中。憑藉所搭建的生態體系，即使存在部分非議，其行情依然能逆市上漲。

從股價來看，截止本周二收盤，蘋果報價 193.31 美元，較周一上漲 0.77%。