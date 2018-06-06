〈國銀拚金融科技〉台新Richart推AI智能投資 上線一個月用戶理財成長1.5倍

市場上理財商品五花八門，往往讓年輕人不知該如何跨出理財的第一步，而台新金 (2887-TW) 旗下台新 Richart 數位銀行強調了解年輕人的理財需求，自 5 月起推出「AI 智能投資」，強打不到 1000 元也可申購股票型、固定收益型等基金商品，上線一個月，已帶動既有客戶平均每人新申購理財商品的金額成長 1.5 倍。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，根據台新 Richart 數位銀行統計，有超過八成 Richart「銅板投資」客戶的年齡層低於 35 歲，顯示年輕人對於低門檻的理財商品感到興趣。

為了協助年輕人更有效的累積財富，Richart 推出「懶人投資術」，只要照著「AI 智能投資」的「分析」、「監控」、「調整」三步驟，並透過人工智慧學習，進而預估未來市場的走勢，就可迅速獲得合適的基金組合。

「AI 智能投資」還有提醒投資人的功能，尤其近幾年全球投資市場常因特定事件造成暴漲暴跌的現象，例如：近期的中美貿易大戰，使得國際股市震盪不斷，面對這些突發狀況，往往讓投資人感到措手不及；但透過 Richart 的 AI 智能投資，在事前設定好停利停損的條件，只要發生投資人所設定的觸動條件情境，Richart 便會自動彈跳出調整投資組合的提醒，隨時隨地幫客戶的財富把關。

包國儀說明，AI 智能投資推出後，Richart 用戶的投資金額快速增加，帶動理財投資動能成長 1.5 倍，為了達到較佳的投資報酬，AI 智能投資標的橫跨全球熱門商品，提供包括新台幣、美元雙幣別投資股票型、固定收益型等基金類型商品。