宏達電5月空機銷售回溫 有望挹注營收

宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日下午可望公告上個月的營收，受惠空機銷售回溫，5 月營收表現看俏。

宏達電股東會將在 6 月 26 日登場，董事長王雪紅在營業報告書中重申不放棄手機業務之外，更聚焦擬實境 (VR)、擴增實境 (AR) 、人工智慧 (AI) 、智慧聯網 (Smart IoT) 和區塊鏈 (Blockchain) 等創新科技領域，將成為未來重要成長動能；股價今日再攻上 60 元關卡之上，挑戰季線。

宏達電今年旗艦機 U12 + 的發表及上市相較其他非蘋陣營品牌來的晚，台灣手機市場 4 月銷量慘滲，市場預期 5 月可能更冷，不過，宏達電台灣區總經理陳柏諭先前曾透露，HTC 在 5 月空機銷售上有成長，可望推升 5 月的營收表現。

電信三雄 5 月推出 499 吃到飽限時專案，短短 7 天吸引逾 200 萬人申辦，且都是單門號合約，並沒有綁約購機，市場憂心衝擊手機銷售，推估 5 月的銷量可能也不妙。

陳柏諭指出，499 方案的確對高階手機市場造成衝擊，但 499 是把本來的補貼退回，預期之後將會回歸市場正常機制，以宏達電來說，5 月的空機銷售出現成長，其中一部分原因應是 499 方案讓消費者轉而購買空機而來。

他表示，4 月本來就是換機的時間，銜接點落在 5 月，包括 Desire 系列及前一代旗艦 U11 的銷售有上來，除了搭中華電的 599 資費銷售外，空機銷售也有成長。

宏達電 4 月合併營收 21 億元，月減 24.27%，年減 55.47%，已連續 3 個月營收都不到 30 億元，不僅是今年低點，更寫下 2004 年 8 月以來 13 年 7 個月新低，5 月營收能否增溫，就等下午公告揭曉。

宏達電董事長王雪紅在新出爐的議事手冊營業報告書中強調，智慧型手機仍然是重要的策略性業務，另外，近期發表 Project Exodus，將會設計出區塊鏈手機；HTC 的願景 Vive Reality 就是指虛擬實境 (VR)、擴增實境 (AR)、人工智慧 (AI)、高速連線 (5G) 和其他新興科技的整合，手機是邁向 5G 的第一步，在這個新生態系統中，智慧手機仍將扮演重要的關鍵角色，未來也將會以不同的形式出現。

宏達電今日股價開高站上 60 元，早盤以 60.3 元開出，一度拉升至 61.6 元，盤中漲幅 1.33%，企圖向季線叩關。