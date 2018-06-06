〈裕民股東會〉配息3年新高 徐旭東自豪近10年殖利率近6%大勝銀行利息

遠東集團第一場股東常會由裕民 (2606-TW) 今 (6) 日登場，會中通過去年盈餘分配案，每股將配發現金股利 1.2 元，為 3 年來新高，也比起去年全年每股純益(EPS)1.18 元還多，董事長徐旭東指出，投資裕民從 2007 年至今，平均現金殖利率有 5.9%，比存在銀行利息 1% 左右高出很多。

裕民說明，去年海運市場一掃前一年的陰霾，從下半年開始，波羅的海乾散貨指數 (BDI) 一路走高，在 12 月中旬創下 4 年來的新高 1743 點，全年年增幅高達 70%，顯示世界經濟進入復甦期、市場需求增加，且新造船速度放緩等因素，不過，去年仍是供給過剩的狀況。

就整體供給面來看，裕民認為，今年船舶成長率約為 2.9%，呈緩步成長，由於原先預定於今年實施的「壓艙水公約」延後於 2019 年執行，再加上 2020 年的「0.5% 低硫油公約」，目前多數船東採取觀望態度，因此舊船拆解並不活躍。

不過，裕民今年仍將持續提升運能，新交 5 艘環保船，分別為 2 艘海岬型船舶「裕耀輪」、「裕宙輪」，3 艘輕便型船舶「裕盛輪」、「裕遠輪」和「裕揚輪」，並於市場買入 1 艘超巴拿馬極限型船舶「裕如輪」。

在持續進行船隊汰舊換新下，截至 2018 年 5 月 15 日止，裕民自有和在建中船隊達 40 艘，散裝船隊平均年齡約 5 年，若加上合資、代管船隊，船隊達 48 艘，總載重達 666 萬噸。

裕民去年轉虧為盈，全年合併營收 85.01 億元，稅後純益 10 億元，獲利表現創 3 年新高，EPS 1.18 元。