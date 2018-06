科技股穩定走漲 恐慌指數降至逾4個月低點

Nasdaq 綜合指數在多個交易日中屢創收盤第二高紀錄,華爾街熱門市場指標「恐慌指數」下降至 1 月下旬以來最低水位,意味著股市風險胃納開始打開,或許投資者自滿情緒也再度浮現。

Cboe 波動率指數 VIX (衡量 S&P 500 未來 30 天波動率的指數) 週二 (5 日) 下降 2.7% 至 12.40,降至 1 月 26 日之後最低收盤價 (當日為 11.08),根據 FactSet 數據,恐慌指數迄今已回落近 20%。本月第一週,VIX 指數已經下跌 8%,過去 3 個月來下降了 34% 之多,但今年迄今仍上升 12.3%。

週二 VIX 的收盤水準值得關注是因為該指數往往與股市基準指標呈現相反走勢,如果股市上漲,該指標就會下降,反之上升。

回顧 2 月 5 日當天,VIX 上衝 116% 至 37.32,遠高於歷史平均值 19.5,也是該指數史上單日漲幅最兇猛的一天,當日道指、Nasdaq 綜合指數和 S&P 500 指數均受重創,也遏止了整個 2017 年至一月份多數時間的美股樂觀情緒。

VIX 近日下降來自科技和網路股,包括亞馬遜 (Amazon.com Inc)(AMZN-US)、Netflix Inc(NFLX-US) 和 Apple Inc(AAPL-US) 等重量型股已經連續多日上漲,將 Nasdaq 指數在週一和週二均推升至史上收盤高點。

由於 VIX 為 S&P 500 的隱含波動度的加權平均,反映的是市場對於美股 S&P 500 的看漲或看跌情緒,產業觀察者有時認為,若該指數過於壓抑可能示意投資者開始自滿,忽視系統的潛在衝擊。

尤其是 VIX 在五月底時甫觸及 18 點以上,站上 2 個月高點,當時係因義大利政亂激起指數上升,股市走跌了。

事實上,股市對於義大利政局仍舊擔憂,因義大利歐元區和歐盟成員的身分仍有變動的可能。

義大利新總理 Giuseppe Conte 週二又引起新恐慌,因義大利可能會推行與歐盟不相容的財務政策,者對市場來說是潛在問題。

然而,儘管川普上週決定不再延期加拿大、墨西哥和歐盟的鋼鐵與鋁進口關稅豁免權,也因此引來盟國報復,但科技股卻仍穩定上漲。華爾街認為,即使經濟進入第九年的擴張,令人憂心是否成長力道會慢慢消退,但科技巨頭仍有提高收入的能力。