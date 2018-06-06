〈特斯拉股東會〉平價車款靠中國 特斯拉將蓋上海工廠 同時生產電池和車

特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 週二 (5 日) 召開年度股東會，全球銷售主管 Robin Ren 公布，特斯拉計畫在中國上海建造第一座美國海外工廠，並允諾很快會公布其他新工廠細節以及與中國企業的合作消息。

中國政府近來宣布將允許外國電動車廠完全持有自家汽車工廠股份，無須與本地車廠合資，特斯拉進入中國市場的舉動備受矚目，因為如果特斯拉可以在中國當地生產車輛，就可以避免進口關稅。

馬斯克在週二 (5 日) 的年度股東會上表示，特斯拉若要打造平價車款，「在至少一個大陸等級的境內生產是非常關鍵的事。」

特斯拉在上海已經有一家專注於科技發展的公司。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 在會議上表示，特斯拉這座新工廠叫做「無畏 (Dreadnought)」，與特斯拉美國工廠不同的是，這家上海工廠會在同一地點生產電池和車輛。

特斯拉在美國內華達州蓋了一座巨大的電池工廠「Gigafactory」，專司生產自家車輛和家用能源產品所使用的電池，而特斯拉的車輛組裝廠則座落於加州弗里蒙特 (Fremont)，專司生產 Model S、Model X 和 Model 3。

馬斯克在股東會上反映了特斯拉工廠過去遇到的挑戰，稱「我們在 Model 3 生產過程中犯很多錯，現在已經有信心知道怎麼解決，我們也正在處理這些問題，有些情況可以採用自動化方法，但有些不行，所以很顯然有一些必須靠人工，有一些非常適合機器人，最初始的產線似乎較適合人工處理，接著讓機器人接受處理人工做不來或很難做的事情。」

另外，馬斯克稍稍鬆口神秘的 Model Y 資訊，他稱這款跨界車的詳細資訊將於明年 3 月公布，2 年內就會進入量產，但除此之外再無其他進一步消息。

馬斯克稱，今年第二季底，特斯拉預計生產更多電池，且比其他電動車廠合併產量還多，「包括中國車廠。」目前特斯拉在內華達州大型電池工廠生產電池，但該工廠也還在建設中。

特斯拉希望今年年底也能在歐洲選定一座電池工廠 Gigafactory 位置，並最終目標是在全球建造 10 至 12 座電池工廠。

由於股東會否決了由獨立董事擔任董事長的提案，保住了馬斯克董事長的職位，分析師認為投資者錯失了要求特斯拉高層 (尤其是馬斯克) 為當前問題負責的機會。

工會養老金顧問公司 CtW 投資集團提案，希望投資者不要重新提名 3 位董事重新選舉，他主張這三位董事沒有相關經驗又與馬斯克的關係太密切，但這三位董事已確定連任，即馬斯克的弟弟 Kimbal Musk、風險投資家 Antonio Gracias 以及 21 世紀福特執行長 James Murdoch。