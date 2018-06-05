跟隨索羅斯：越來越多機構開始做空歐股 美股反成「香餑餑」

周一受公用事業等防禦型板塊推動，歐股收高，泛歐 Stoxx 600 指數漲 0.3%，幾乎所有版塊和所有地區指數都上行，歐元兌美元一度上測 1.17 關口。上周引發全球市場波動的義大利富時 MIB 股指收跌 0.5%，但早盤一度漲超 1%。

看上去，歐洲市場因義大利和西班牙政府組閣 / 換屆成功而趨穩，風險偏好重新回漲。據路透統計，義大利和西班牙公債價格均上漲，波動最大的兩年期意債殖利率回落 28 個基點，至 0.75%，上周曾觸及 2.73% 的近五年新高；10 年期美債和德債殖利率均漲超 3 個基點。

但包括「金融大鱷」索羅斯、華爾街頂級投行摩根大通等主流投資者都在看衰歐洲各大資產類別，彭博社也在周一撰文介紹了全球大型銀行如何在「做空歐洲」項目中獲利的「秘訣」。

文章援引 Macquarie Group 策略師 Viktor Shvets 的研報稱，由於全球流動性減少和更低的再通膨預期，歐元區資產普遍承壓，歐洲央行可能不得不暫緩今年底之前停止量寬買債的項目。摩根大通全球股市策略師 Mislav Matejka 也認為，義大利民粹主義政府可能極具對抗性，令全球投資者對歐洲市場保持觀望，因此將歐元區股票評級從「增持」下調至中性，反將美國上調至「增持」。

今年以來，特別是近期伴隨避險需求推漲美元，以及歐洲經濟的向上動能止步不前，一些槓桿類的結構化金融產品都在看空各類歐洲資產。例如，法國興業銀行發行的槓桿證書（LC）周一交易額高達逾 800 萬歐元（約合 940 萬美元），提供基於義大利富時 MIB 股指的 7 倍槓桿反向產品。

彭博社介紹稱，這一產品曾在 2016 年 6 月 24 日（即英國脫歐公投次日）暴漲了 76%，皆因當時包括義大利在內的歐元區邊緣國家股市跌幅創全球最深。分析稱，基金經理似乎在「蜂擁」建倉此類做空歐洲個別國家股指的金融衍生品，想要「重續昔日的輝煌」。

在機構投資者和高凈值人群中，標的為歐洲信用違約掉期（CDS）指數的結構性票據交易火熱，該類衍生品的流動性有時竟比標的債券更大。反式可轉換產品賦予了發行人對某類標的資產看跌期權，瑞士交易員在第一季買入了 252 億瑞郎的反式可轉換外匯產品，被視為看空歐元的標誌。

與摩根大通援引義大利政治危機未平，作為相對看衰歐股的理由類似，《倫敦標準晚報》指出，義大利的長期政府借貸成本在 5 月幾乎翻倍，也比德國高出七倍。儘管市場信心在上周末復甦，義大利的利率依舊高於政治危機爆發前，10 年期意德公債利差收窄，但始終大於 200 個基點。

「金融大鱷」索羅斯已經廣泛做空歐洲公司股票。他認為，美元飆升和新興市場的資本外逃可能導致另一場重大的金融危機發生，並警告歐盟的生存威脅即將到來。另據彭博社，索羅斯的家族基金持有歐洲公司股票空倉規模約 2.56 億美元。

除了經濟數據持續表現不如預期，索羅斯認為，歐盟的危機由內而外，正面臨生死存亡的威脅：

首先，歐盟已經變色，由「開放社會」變成「一種非自願也非平等的關係」，成員國利益嚴重對立。歐元區各成員國之間變成了債權國和債務國的關係，許多歐洲年輕人失去工作，緊縮政策加劇歐元區危機，進而導致民粹主義興起，英國脫歐，右翼政黨崛起乃至上台執政。

同時，由於難民湧入，川普退出伊核協議、毀掉跨大西洋聯盟，必然進一步造成經濟困境，引發其他亂象。歐盟內外交困，正處於「生死存亡之際」。

與之相對的是美國股市更被看好。

除了上文提到的摩根大通將美國股市評級從「中性」上調至「增持」，美銀美林的美股和量化策略主管 Savita Subramanian 也在研報中指出，出於對美國基本面的不尋常強勢看好，分析師對美國上市公司的盈利上修比例增加，特別是對主要產生國內營收的中小盤股更為看好，理由是較少受到國際貿易緊張和外匯波動的影響。