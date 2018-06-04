貿易戰或義大利危機衝擊美股？花旗：等它真的發生了再說

花旗集團高層股市觀察家並不認為地緣政治不穩定會明確影響美股表現。首席美國股市策略師 Tobias Levkovich 表示，貿易戰是否會因特朗普關稅爆發，或者義大利政治危機會蔓延全歐，要依此作出投資決定，目前還言之過早。

他表示，「這與地緣政治風險就好像討論是否要對伊朗宣戰一樣，我們不會預測這些風險。如果它們真的發生了，我們就會作出反應，必須調整投資組合。」

上周道瓊指數最終收盤在正值，但只是一周正值是不夠的。標準普爾 500 指數表現更好，連續第 2 周收在正值。

不過也無妨，Levkovich 也不認為股市今年表現會很好；他預測今年仍是波濤起伏，「我們實際上只是試圖在一些趨緩或回調時順勢進場罷了。」

他對工業、金融和能源類股特別感興趣。10 年期國債殖利率跌落 3% 後，這些類股表現一直疲弱。

Levkovich 指出，「我們仍然認為債券殖利率正在走高，工資通膨即將到來；在接下來的 6 個月裡，殖利率應該會走得更高，對金融業有利。」

他預估標準普爾 500 指數年終目標值是 2800，但他對 2019 年中期預測值並不高。

「如果就 12 個月的時間範圍來看，股指可能會站上 2800 以上。」他說，「就升幅而言，這樣的計算基礎是以總市場回報約 7% 或 8% 來看。」

Levkovich 承認，他的預測可能會讓投資人失望，大家都希望今年能重現去年 2 位數回報率的創紀錄成績，他說：「我們都太貪心了。」