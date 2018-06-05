撇開貨幣波動性 強勢美元吸引利差交易者回籠

《彭博社》報導，貿易緊張局勢和歐洲政治動盪推升美元，儘管市場處於較波動狀態，強勢美元仍吸引匯率利差交易者進場，彭博 G10 利差交易報酬指數在上週二 (29 日)，繳出今年以來最好的表現。

貨幣利差交易 (Currency Carry Trade) 指借入利率較低的貨幣，然後買入並持有較高利率的貨幣，藉此賺取兩種貨幣之間的利差。

在一般的情況下，利差交易在低風險和低波動的情況下表現最佳，低利率的貨幣會貶值，而高利率的貨幣將升值。

但目前的市場狀況幾乎與上述完全相反，受到過去一週歐洲義大利、西班牙政治動盪的拖累，推升歐元波動來到數月高點，故市場資金轉向流入避險貨幣，如低利率的日圓，導致短期上利差交易出現逆轉。

過去經驗來說，新興市場貨幣利差交易最為蓬勃，但近幾週新興市場資產表現慘澹，且提供融資來源的日圓逆勢升值，是故彭博新興市場利差交易指數 (Bloomberg EM Carry Trade Returns Index) 呈下滑走勢。

新興市場貨幣 (藍) 和 G10 貨幣 (白) 的利差交易回報呈現兩樣情

另一方面，美元指數自今年 4 月初以來已上漲 4% 左右，週二 (5 日) 暫報 94.1110，美元的強勢和相對高的利率，吸引許多投資者進入利差交易市場。彭博 G10 貨幣利差交易指數 (Bloomberg G10 Carry Trade Return Index) 上週攀升至今年新高。

美元指數

雖然市場對於新興市場利差交易熱愛程度降低，但這並不代表利差交易已經不盛行，市場目前轉向僅在 G10 貨幣之內，進行利差套利。

目前市場主流的操作策略是，買入並持有 3 種最高利率的 G10 貨幣的多頭部位，而資金來源則是賣空 3 種最低利率的 G10 貨幣，彭博 G10 貨幣利差交易指數追蹤此交易的報酬表現，3 個月期美債殖利率在 4 日報 1.90%。

G10 國家為比利時、荷蘭、加拿大、瑞典、法國、瑞士、德國、英國、義大利、美國與日本。

德意志銀行證券外匯研究聯合主管 Alan Ruskin 表示，在 G10 貨幣中，這些利差交易幾乎都是以美元作為套利標的，這是很不尋常的事情，因美元居然成為唯一可獲得利差的貨幣。

高盛全球外匯策略聯合主管 Zach Pandl 指出，不敢說現在的情況，適合一般的利差交易，但美元現在確實是屬於高利貨幣，並且在利差交易中表現良好。