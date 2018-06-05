〈每日外資外匯觀點〉美元六月魔咒籠罩 花旗：走勢恐已見頂 

美元六月魔咒籠罩 花旗：走勢恐已見頂

美元的「六月魔咒」，美元指數過去 10 年中有 8 次在 6 月下跌，近期眾家外資近期紛紛發表看空美元的看法。

全球外匯資本有限公司 (Amplifying Global FX Capital Pty Ltd) 創始人、分析師 Greg Gibbs 指出，儘管貿易戰風險升高、義大利政仍存在政治風險，且美國勞動力市場趨緊，但美元近期仍回落，預期美元短期恐怕將繼續走弱。

美銀美林日前發布的研究報告也指出，近期美元上漲動力主要是因為美元空頭大舉回補，但美元空頭部位已調整完畢，空頭回舉的推升力道已大為減弱，美元若要進一步反彈，需要新的題材引爆漲勢。

花旗行首席技術分析師 Tom Fitzpatrick 對美元走勢更為悲觀，認為美元近期漲勢只是另一波暴跌前的喘息，美元走勢已經見頂，長期來看並不樂觀。

美元指數日 K 線。

大華銀行：日圓跌破 109.05 漲勢才告終

大華銀行表示，上周五美元突然上漲令人驚訝，儘管上漲力道並不強勁，美元兌日圓似乎不太可能突破 110.10 壓力點，但跌破 109.05 支撐，漲勢才告緩解。

展望未來 1-3 周，美元兌日圓強勁反彈，表明美元短期低點 108.10 已現，但目前的中性前景展望仍未改變。

Ueda Harlow 外匯保證金交易分析師 Toshiya Yamauchi 則表示，在 G7 財長和央行行長會議表明對美國貿易保護主義立場相左後，預期市場很難在 G7 峰會前積極買入美元，預期美元兌日元本周可能跌到 108。