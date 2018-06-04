強勢美元將告終 黃金明年有望飆至1400美元

《彭博社》報導，因美元強勢，黃金價格呈現連續兩個月下滑狀態，但 TD 證券駐多倫多的全球商品策略主管 Bart Melek 認為，美元將會走弱，黃金價格有望在今年底達每盎司 1375 美元的水平，在 2019 年最後一季可能攀升至 1400 美元的高位。

受到美元飆升拖累，自 4 月 11 日以來，黃金價格下跌約 5% 至 1293 美元左右。但 Melek 在新加坡舉行的貴金屬會議上表示：「隨著時間推移，購入美元的理由將越來越少，我們認為美元在 2019 年將會減弱，這對於黃金來說是非常有力的推動力。」

黃金現貨價格與美元現貨指數走勢

Melek 接受彭博採訪時表示，在聯準會結束緊縮週期前，明年應該還會再升息 2 至 3 碼，而整體利率環境預計將維持在低水平。而股市估值過高、地緣政治風險升溫以及礦業供應下行趨勢，都是增加投資者購入黃金的壓力。

Melek 預計聯準會今年將再次升息兩碼，而在短期內，因美元仍在走強，黃金價格將受限制，第 3 季預測的平均價格為 1290 美元，第 4 季平均價格為 1300 美元。

ABC Bullion 駐雪梨的全球總經理 Nicholas Frappell 接受彭博採訪時，表達了類似觀點，他認為從短期來看，美元走強仍然是黃金價格走勢的負面因素，但貴金屬今年將以穩定表現收尾。

Frappell 表示：「展望未來，黃金市場的狀況看起來越來越樂觀，因為美元的反彈將告一段落，而財政政策將成為影響美元強度的因素」，此外他指出，聯準會的緊縮週期可能在明年結束。