不懼貿易緊張局勢 投資者減持美債重回股市

美國上週五 (1 日) 公佈的就業數據良好，帶動週一美股大漲，投資者無視貿易緊張局勢的風險，重回股市懷抱，使得避險資產美國公債的殖利率走升，價格下滑。10 年期美債殖利率上漲 4 個基點至 2.946%，30 年期美債殖利率上漲 3.7 個基點至 3.083%。

10 年期美債殖利率走勢

影響市場的因素

美國 5 月就業數據顯示，5 月新增 22.3 萬個就業崗位，高於 Marketwatch 對經濟學家調查預期的 20 萬，經濟增長預期強勁，風險資產因此受到支持。美股週一收高，在科技股帶動下，Nasdaq 指數創下 3 月 12 日以來的新收盤高點 7606.46。

聯準會利率期貨 Fed Fund Futures 顯示，市場預期聯準會今年將再升息兩次，而預期今年將再升息三次的可能性回升至 40% 左右。

而在本週，交易員將把焦點重新轉回聯準會身上，聯準會官員 Lael Brainard 等人近期的談話，顯示第 4 次升息的可能性。Brainard 表示，她不會因殖利率曲線趨平，而放緩升息步伐。聯準會將在 6 月 12 日與 13 日進行利率決策會議，市場預期他們將宣布升息 1 碼。

另一方面，貿易緊張局勢並沒有減弱的跡象，美國總統川普決定對盟友加拿大、墨西哥和歐盟實施鋼鋁關稅政策，此舉導致除了美國的 G7 財政部長聯合發表聲明，抨擊此政策，他們感到「一致的擔憂和失望」。

美國與中國的貿易鬥爭仍持續中，中國表示，若美國實施對中國進口產品徵收關稅的計畫，所有的貿易承諾將一筆勾銷。

分析師的看法

瑞士信貸利率策略師 Jonathan Cohn 指出，義大利的政治問題仍在燃燒，但市場焦點將轉回歐盟、墨西哥和加拿大，是否會對鋼鋁關稅做出報復性的回應。而義大利成功組閣以及美國就業數據良好，使美債殖利率上升，Cohn 認為美債可能面臨進一步遭拋售的風險。