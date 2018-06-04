無視避險需求 美債空頭倉位繼續刷新紀錄新高

隨著義大利政局動盪加劇，帶動避險需求湧入美債，導致 10 年期美債殖利率下跌，但這未能改變投機者加碼美債空倉的決心。目前，美國公債期貨空倉規模已高達 1196 億美元。

在上周突破 3% 的關鍵點之後，10 年期美債殖利率一度達到 2011 年 6 月以來的最高水平。但隨後對義大利經濟風險的擔憂，引發了市場的避險需求，10 年期美債殖利率在 6 天內下跌近 40 個基點，成為自英國脫歐以來最戲劇性的走勢。

此次殖利率的跌幅甚至比二月份 VIX 崩潰時還要大，當時 10 年期美債殖利率在兩天內大跌 24 個基點。

然而投機者卻忽視正在崩潰的美債殖利率曲線和暴跌的全球經濟數據，繼續加碼美債空倉規模。

其中，美國 30 年期公債空頭部位驟增，而兩年期美債則轉向凈多頭部位。同時，投機者也降低了對升息的預期——在過去三個星期內，他們減少了近 5000 億美元的投資。

值得注意的是， 隨著投機者尋求避風港，美國公債 etf 的資金流入也大幅飆升。

除了吸引資金流入，相對於德國公債，10 年期美債的價格也從未像現在這麼便宜過。

華爾街見聞曾在此前的文章中提到，大型投機客並非做空美債的唯一實力，海外央行對美債的需求也持續降溫。據彭博，截至 5 月 9 日，紐約聯邦儲備銀行託管的美國政府票據和債券規模下降至 3.04 兆美元，為今年 1 月以來的最低水平。海外央行美債持有規模正以美國大選以來最快的速度下降。