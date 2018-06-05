科技業引領股票回購潮 美企業將2.5兆美元返回股市 大型成長股吃香

UBS 指出，美國企業今年將透過股票回購、分發股利和併購交易等，傾注 2.5 兆美元至股市和投資人的口袋，其中以科技業領導此趨勢，健康保健產業則緊跟在後。

在企業消化去年通過的稅改後，因應匯回海外現金的激勵措施，企業流動性激增 (下圖)，這對股市來說是一股順風。

Keith Parker 分析團隊報告指出，標普 500 淨回購第一季上升 53%，而今年迄今宣布回購的企業增加 83%，股利與去年同比上升 9.6%，今年迄今宣布併購交易的美國上市公司增加約 130%。

自迄今的速度推算，美國企業正按計劃實現 7000 億美元至 8000 億美元的股票回購、5000 億美元或以上的股利分發，以及 1.3 兆美元的 M&A 交易，合併總額約 2.5 兆美元，約佔目前市值 10%，但分析師認為過了最開始的衝刺後，這股速度可能會放緩一些，但整體企業流動性仍將躍升 1 兆美元，超過先前的高峰。

分析師表示，這個環境再次證實他們加持健康保健和醫療的看法，也指向成長和動力策略進一步表現優異，因為「這樣大量的流動，成長型企業 / 基金和投資者將收益再投資到基本動力強勁的股市。」

瑞銀策略師 Keith Parker 在報告中指出，「假設成長和穩定率改善，我們預計正面部位 / 流動性將支撐美國股市，這一點非常重要，因為日常企業流動性自 6 月中旬至 7 月中旬會放緩。」

分析師指出，科技業和健康保健業約占整體企業流動性 45%，今年科技業宣布股票回購的增加 1600 億美元或 200% (其中蘋果就佔了 1000 億美元)，這占 S&P 企業宣布回購的 60% 以上，幾乎是一整年的升幅。

雖然健康保健產業宣布回購的企業增加 200% 以上，但 M&A 交易仍以年率 5000 億美元的速度進行，或約佔市值 13%，科技產業持續領導 S&P 500 指數，以 13% 以上的漲幅領先該廣泛指數 2.7% 漲幅。

各產業宣布股票回購的金額

科技股加權的 Nasdaq 綜合指數週一交易也高於 3 月 12 日的紀錄收盤高點，且離史上高點 7637.27 點不遠。

巴克萊研究員上週表示，近來的經濟表現顯示透過稅改和開支增加，「財務刺激措施已經來到」。

除了偏好科技業以外，股票回購也大幅傾向於成長型股票，其活動量約見 2800 億美元，而價值型股票活動量約見 900 億美元。

據 FactSet 稱，大型成長股今年迄今上漲 7.4％，而價值型股票下跌 3.2％。

其他亮點方面，金融和可選擇消費品產業的股利同比成長也領先其他產業，分別成長 16% 和 13%。

整體而言，S&P 500 指數中 11 大產業有 7 項產業的流動超過市值 10%：健康保健業、科技業、能源業、房地產業、電信業、公用事業和民生必需品業。