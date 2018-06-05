特斯拉約4分之1客戶退單 損失恐達30億美元

數據分析公司 Second Measure 週一 (4 日) 發布的一份報告稱，電動汽車商特斯拉 Tesla (TSLA-US) 的 Model 3 車款預訂客戶開始對產品產生猶豫。

特斯拉股價週一盤後下跌 0.33% ，來到 295.75 美元。

資料顯示，有將近四分之一的客戶要求退貨退款。這消息似乎對特斯拉非常不利，其官方博客文章稱「截至上個季度，特斯拉的現金量有超過三分之一是由預訂客戶所產生」。

特斯拉銷售員獎金分配 / 圖： pacer

在第一季度的資產負債表中，特斯拉列出了 6.164 億美元的預訂客戶款，比 12 月份季度的 6.638 億美元有所下降。此金額也包括其他產品線，如大型卡車 Semi 的預訂款，衝擊到整體產品線。

據了解，特斯拉的 Model 3 預訂款為 1000 美元，預計 2018 年交車。目前獲得了約 45 萬筆預訂訂單，總額約 4.5 億美元，然而，真正售價則是此數目的 30 倍至 70 倍。

Second Measure 稱截至 4 月份，Model 3 產品共有 23% 的預訂金已被退還。而共有 8% 的預訂者已增添了額外的 2500 美元進行產品升級，產品升級的客戶無法退還款項。

Model 3 的最低售價為 3.5 萬美元，如添加額外配備可達 8 萬多美元。

近期特斯拉執行長馬斯克 Elon Musk 提到，標準版的 3.5 萬美元 Model 3 還有一陣子才會出貨。一位分析師認為，特斯拉至少在未來 12 個月內將達不到生產目標。

高標版的 Model 3 配備了更長程的電池續航力、全輪驅動、和擁有半自動駕駛功能的「自動駕駛」。