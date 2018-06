仁寶進軍2018 COMPUTEX 搶攻智慧生活、智慧醫療等IoT商機

呼應本屆 COMPUTEX 聚焦 AI、物聯網、5G、區塊鏈、及新創等議題,PC 大廠仁寶 (2324) 以創新解決方案提供者之姿端出嶄新產品線,將於週二 (5 日) 開展的 2018 年台北國際電腦展登場,搶攻智慧生活、智慧醫療等 IoT 商機,也祭出筆電新品。仁寶指出,作為堅實的產業龍頭,長期耕耘設計領域、且每年為台灣拿下多項國際性設計大獎(包含筆電、智慧型手機、穿戴式裝置及 IoT 裝置等),仁寶在此次展覽中,蓄勢擴展新商業模式,提出結合專業先進設計與雲端運算的全方位解決方案。



其中,隨著「智慧生活」(Smart Living) 這個新商業名詞的衍生,市場上所謂 IoT 裝置僅能侷限性地為住宅提供如溫控、電源開關等簡單的功能。仁寶尋求並超越淺質的概念,設想周到地設計以新生態系統為核心的產品,提供聰明、感官、美學,貼近使用者的全新體驗。



在本次一系列的參展產品中,仁寶標榜廣度與深度。廣度即為從增進個人化與社交活動的裝置、適齡的伴學照顧或認知學習;到深度發展進化,在學習及重新詮釋使用者的喜好中,提供豐富且精心規畫的服務機制及電子商務商機的主要渠道。超越一般 IoT 前端裝置,而以家的舒適性為目的,進入另一層全面個人化及感官式的消費體驗。



在新登場的系列產品中,包含如「Mr. Carson」(Wine Technics by CellWine)、「DiaMood」、「Pixie」及「Lumi」等前衛性設計,不僅其中兩項獲得 2018 年德國 IF 設計大獎,「Lumi」更摘下 IF 設計大獎中至高的金獎殊榮。



除了新商業方案外,仁寶的核心產品同樣是此次展出的亮點,包括訴求 2in1、輕薄設計及電競市場的筆電新產品線,還有伺服器、穿戴式裝置及智慧物流與工業物聯網產品。



而展現仁寶長期專注於智慧醫療相關之多項 IoT 產品,如物理治療專用的「智復寶 BOOSTFIX」、「智能運動地墊 Stampede」、「Mermaid 安心寶床邊照護」、「Elfin 尿濕偵測器」,以及以糖尿病監測為目標的「愛糖寶 iDiabCare」等,也都將共同展出。