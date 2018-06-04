臺灣50成分股新增華新科 刪除仁寶 6月18日生效

富時羅素於上週五 (1) 日公布臺灣證交所、富時國際公司合編之臺灣指數系列、臺灣高股息指數成分股審核結果，華新科 (2492) 納入臺灣 50 指數成分股，刪除仁寶 (2324)，候補名單為上銀(2049)、新光金(2888)、台勝科(3532)、微星(2377)、儒鴻(1476)，成分股調整將自今年 6 月 18 日起生效。羅素依據今年 5 月 21 日資料審核結果，除了調整臺灣 50 指數成分之外，亦調整臺灣中型 100、臺灣資訊科技、臺灣高股息三大指數成分股。臺灣中型 100 指數成分股納入仁寶、禾伸堂(3026)、大成鋼(2027)；刪除華新科、致伸(4915)、百和(9938) 三檔成分股；候補名單為國喬(1312)、東聯(1710)、中橡(2104)、大成(1210)、國票金(2889)、信義(9940)、遠百(2903)、奇力新(2456)、欣興(3037)、泰福 - KY(6541)。



臺灣資訊科技指數刪除成分股致伸，無新增成分股；臺灣發達成分股納入禾伸堂、大成鋼，刪除成分股百和；臺灣高股息指數成分股納入彩晶 (6116)、大成鋼、創見 (2451)、日月光投控 (3711)、美律 (2439)，刪除成分股技嘉 (2376)、微星、開發金 (2883)、群創 (3481)。

