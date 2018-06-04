奇力新電感、電阻雙箭頭推升 5月營收連2月創新高

被動元件廠奇力新 (2456-TW) 公布 5 月營收，受惠自身電感及子公司旺詮的電阻出貨暢旺推升，單月營收衝高到 13.72 億元，年增率 11.7%，年增率 35.7%，連 2 月創歷史新高；累計今年前 5 月營收 56.74 億元，年增率 17.2%。

奇力新公告，奇力新 5 月個別營收為 6.19 億元，創歷史新高紀錄，年增率 10.4%，年增率則達 31.9%；累計今年前 5 月奇力新營收微 25.48 億元，年增率 12%。

奇力新表示，奇力新本月營收創成立以來歷史新高紀錄，主要是因為小尺寸 Molding 類產品新增產能開出，另外積層類產品、大尺寸 Molding 類及繞線型功率電感產品出貨也持續暢旺。

旺詮 5 月個別營收為 5.58 億元，月增率 15.5%，年增率 50.4%，連續 3 個月創歷史新高紀錄；累計前 5 月營收為 21.96 億元，年增率 29.5%。奇力新表示，旺詮本月營收金額再創歷史新高，主要是因為用電子進入旺季，電阻供需缺口持續擴大，加上漲價效應推升營收。

飛磁 5 月個別營收為 1.94 億元，年增率 5.6%，年增率 14.1%，累計前 5 月飛磁營收為 9.3 億元，年增率 6.6%。奇力新表示，預期 6-7 月歐洲及中國產能到位後，飛磁營收將會有明顯成長。

展望未來，包括奇力新、旺詮及飛磁等 3 家公司在 5 月接單金額依然維持高檔，法人預估，第 2 季單季營收有機會突破 40 億元大關。