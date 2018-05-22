仁寶營業報告書出爐 今年搶攻三大市場商機

國內代工大廠仁寶 (2324-TW) 今年股東會營業報告書出爐，仁寶在報告書中指出，2017 年 5C 產品出貨突破 8000 萬台，非筆記型電腦產品貢獻營收衝破 3 成，展望今年發展，除將搶攻人工智慧、5G 技術等新品商機，並衝刺產能外，智慧醫療等跨業合作，也將是今年布局重點。

仁寶指出，受惠商用換機潮，去年電腦產品逆勢成長，整體 5C 相關產品出貨量已經突破 8000 萬台；非筆記型電腦產品如智慧音箱 (AI Speaker)、家用閘道器 (Home Gateway) 及穿戴裝置 (Wearable Devices) 等已有進展，營收貢獻占比突破 3 成。

展望 2018 年布局，仁寶將著重在人工智慧及 5G 技術發展，期待 5C 相關產品出貨能較去年更加成長，著重強化非筆記型電腦產品的營收占比。

仁寶旗下 100% 轉投資公司宇核生醫，今年 4 月共同與仁寶搶攻寵物醫療市場，今年仁寶將持續搶進智慧醫療，由仁寶智慧醫療團隊開發的愛糖寶遠距照護系統將正式導入彰化基督教醫院，未來將積極強攻跨業合作。

仁寶今年 6 月 22 日將舉辦股東大會，去年營收新台幣 8876.57 億元，年增 16%，毛利率從 4.3% 下降為 3.6%，預計配發 1.2 元現金股利；股東會中依例將進行新任董事選舉。