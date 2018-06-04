京東618購物節首日累計下單金額同比增長逾八成

北京，2018年6月2日——6月1日，京東618全球年中購物節正式開啟，6月1日首日全天累計下單金額同比增長逾80%，環比增長逾330%。

手機、電腦辦公品類領跑熱銷榜。6月1日全天品類銷售排行榜，下單金額首五位品類依次為手機、電腦辦公、空調、平板電視、數碼，售出商品件數首五位品類依次為食品飲料、個人護理、電腦辦公、手機、母嬰，手機和電腦辦公品類同時入選2個榜單，領跑熱銷榜。

廣東穩坐「頭號買家」，年輕高知用戶更愛淩晨秒殺。據中國各地區的銷售情況統計，6月1日全天下單金額首五位地區依次為廣東、北京、江蘇、山東和浙江，與半日數據相比，廣東、北京、江蘇穩定保持前三位置，而山東則反超浙江進入前四。下單金額數據顯示，廣東和北京消費者最喜愛的單品是iPhone X，山東消費者則偏愛購買奧克斯正1.5匹黃金俠空調掛機。從24小時購物用戶數佔比分布統計，0點、10點、22點分別形成618購物節首日的購物高峰，其中0點購物用戶數佔比最高，說明消費者從6月1日0點開始就已踴躍購物。基於消費者畫像統計，男性選擇在0點購物的用戶數佔比高於女性，同時16-25歲年齡段用戶消費者更樂於參與淩晨的秒殺。

湧現大量人氣品牌和單品。京東家電整體銷售額6分鐘破人民幣10億，其中電腦數碼銷售額51秒已破億元，深受女性消費者喜愛的美容器全天銷售額同比增長4.5倍，洗碗機全天銷售額是去年同期的3倍。此外，備戰世界杯，百威全天銷售額同比去年同期增長11倍。

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