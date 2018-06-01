腦機介面研發潮 微軟研究大腦植入物 強化人類智能

微軟 (Microsoft) (MSFT-US) 執行長 Satya Nadella 週四 (31 日) 在第 8 屆能力高峰會 (Ability Summit) 上表示，公司正在研究如何利用大腦植入物來增強人類智能，以藉此協助殘疾人士更能接觸科技。

微軟研究院是該公司 1991 年成立的正式部門，即使其研究項目都必須花費數年才有可能大幅推動營收，但該部門迄今仍是公司焦點。截至去年 6 月，微軟 124000 名員工有 32% 人力致力於產品研究和發展。

Nadella 以大腦科技為例，闡述微軟如何幫助不同群體。他提到一款微軟研發的 app「Seeing AI」利用電腦視覺技術，為視障者描述周遭環境。只要將鏡頭指向一個人，手機就會說出對方是什麼樣的人、心情如何；對著一個產品掃描，就會描述是什麼產品。

另外微軟也正在努力研究協助「閉鎖症候群」患者的無障礙技術。

閉鎖症候群（Locked-in syndrome）是指患者雖然意識清醒，但卻由於全身隨意肌（除眼睛外）全部癱瘓，導致患者不能活動、不能自主說話的一種症候群。

「你要如何給他們語言，因為基本上這能力是要偵測大腦的活動。」Nadella 的兒子 Zain 正是一位視障的腦性麻痺患者。Nadella 對於公司傾注在此方面研究的資源感到興奮，並稱近期內將與研究人腦與電腦連結的研究員進行晚宴。

臉書 (Facebook) (FB-US) 去年也曾表示，正試圖將人腦連結到電腦。特斯拉執行長 (Tesla) (TSLA-US) 馬斯克 (Elon Musk) 是一家初創公司 Neuralink 背後金主，該公司正研究發展大腦連結電腦的介面 (亦稱腦機介面)。

《ZDNet》今年稍早報導，微軟員工正為一款可以基於人腦輸入採取行動的系統申請專利，但該專利沒有指出微軟是否會藉此在近期內推出新產品。