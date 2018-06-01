產業首見！特斯拉光靠更新軟體改善煞停距離 消費者報告改口推薦

特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 透過軟體更新改善 Model 3 煞車停止距離過長的問題後，《消費者報告》 隨即改口推薦 Model 3，並讚美特斯拉有能力靠遠端更新軟體就改善這問題，是車廠首見，該公司股價也應聲走強。

特斯拉的 Model 3 電動車，先前因煞車停止距離過長等問題，遭美國權威雜誌《消費者報告》(Consumer Reports) 給予「不推薦」的評價。

《消費者報告》表示，特斯拉靠遠端軟體更新，將 Model 3 的煞車停止距離縮短約 20 英呎，已讓 Model 3 的煞車停止距離與同級車款相等。

《消費者報告》汽車測試總監 Jake Fisher 表示，車廠因應《消費者報導》的批評而對車輛做一些改變，這並非罕見現象，但特斯拉能夠靠著遠端更新來處理這個問題卻相當獨特。「這真的是產業首見！」

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 在推特上表示，他讚賞此批評，並稱《消費者報告》其他批評的地方也即將改善。

Fisher 曾表示，如果 Model 3 解決了煞車停止距離的問題，《消費者報告》就會推薦 Model 3，但該款車仍有其他問題，例如風噪、駕駛困難和後座不舒服等。

馬斯克向《消費者報告》表示，特斯拉正對其生產線做一些改變以減少這些問題。《消費者報告》將向特斯拉租用其他車款，再測試看看特斯拉所作的改變是否發揮效用。

Fisher 表示，「光是煞車的改變就足夠推薦了，但這顯然不是它級別裡的最高階，一定還有改善空間。」

《消費者報告》報導後，特斯拉股價上漲至少 2%，且至週三 (30 日) 已經連續 3 日收高，創今年 4 月 5 日以來首次，但目前股價仍較去年 9 月 18 日創下的史上高點 389.61 美元下跌 26% 之多。週四特斯拉漲勢止步，收低 2.4% 至 284.73 美元。