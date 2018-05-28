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數位轉型助經濟 微軟：估2021年貢獻台灣GDP約4千億

微軟台灣區總經理孫康基。（圖：微軟提供）
微軟台灣區總經理孫康基。（圖：微軟提供）

微軟今起一連三天在台舉辦亞太技術年會，微軟預估透過數位轉型，2021 年前將為台灣增加約新台幣 4000 億元 GDP，年複合成長率將達 0.5 個百分點；全球 AI 投資至 2020 年有 460 億美元規模，亞太區將成為最大宗市場。

微軟今 (28) 日起至 30 日在台灣舉辦 DevDays Asia 2018 亞太技術年會，期待重現 Microsoft Build 大會的豐富內容。除了將 Intelligent Cloud 和 Intelligent Edge 帶入研討會外，並聚焦人工智慧、資料分析及智慧生產力平台三大主題。

台灣微軟總經理孫康基表示，數位轉型對台灣經濟貢獻可觀，估計到 2021 年前將為台灣增加新台幣 4000 億元 GDP，每年 GDP 成長率將再增加 0.5 個百分點，驅動台灣進行數位轉型的就是開發者。

孫康基期待，透過微軟跟台灣的合作，可以帶動生態系的提升，進一步幫助台灣提升產業鏈表現。而透過線上直播，微軟預估此次年會共有 30 萬人參與。

微軟資深副總裁暨大中華區總裁兼執行長 Alain Crozier 指出，微軟在台灣設立物聯網創新中心以及 AI 研發中心，刺激經濟成長外，並同步建造台灣人才，透過 AI 能提供更多協助。

經濟部長沈榮津表示，微軟自 2015 年起就跟台灣合作，今年的 AI 研發中心成立，未來將協助台灣產業，透過微軟提供的開放平台，開發各種應用，這些應用就是台灣競爭力所在，並能面對數位轉型的挑戰，全面提升產業表現，從石化配方到紡織染整，AI 扮演重要角色。

沈榮津期待，未來跟微軟繼續深化合作，培育人工智慧跟資料科技人才；微軟技術加碼技術跟資源，台灣將跟微軟共同經營亞太市場，培育跨域人才。

微軟指出，IDC 預測，AI 投資至 2020 年將達 460 億美元，亞太地區將成為最大市場。目前微軟已經與國內廠商如微風廣場、中山醫院、分眾傳媒、凱基銀行、新漢 (8234-TW) 及桃園捷運，透過資料分析技術及認知服務技術，共同開發出解決方案。

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