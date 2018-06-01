皮尤調查：FB用戶「老齡化」 年輕人用FB比率大降

美國智庫皮尤研究中心 (Pew) 調查顯示，臉書 Facebook (FB-US) 已不再是美國青少年最受歡迎的網路應用。新世紀的青年們更青睞谷歌 (GOOGL-US) 的 YouTube、臉書的 Instagram、和 Snapchat (SNAP-US)。

臉書使用率在青少年客群跌至第四 / 圖：Pew

此份皮尤調查主要針對 13 到 17 歲的美國年輕人，其中這群年輕人的 YouTube 使用率已達 85%，其次是 Instagram 的 72%、Snapchat 的 69%、和落後臉書的推特 Twitter (TWTR-US) 佔比 32%。

該份調查中，臉書的使用佔比僅只達 51%，較 3 年前的 71% 下滑許多。市場人士分析，臉書的客群可能有「老化」的危機，但也未必影響獲利，因上班族的可挪用資金往往比學生多。

此外，皮尤調查發現，約有 95% 的青少年表示他們擁有智慧型手機、或可以使用智慧型手機，這個比率比 3 年前增加了 22%。然而，調查發現雖然不分家庭收入，大多數青年都擁有手機，但收入較高的家庭，青少年擁有桌機或筆電的比率較高。

家境小康青少年家裡設有桌機或筆電 / 圖：Pew

這也顯示了青年的網路滲透率似乎非常高，因多達 45% 的青少年表示他們幾乎無時無刻上網，這一數字比 3 年前增加了 24%，幾乎翻了一番。另有 44% 受訪者表示他們每天會上網幾次，意味著每 10 人中至少有 9 人至少每天上網多次。

對臉書較不利的是，家庭收入較少的青少年更會使用臉書。家庭年薪高於 7.5 萬美元的青少年只有約 36% 使用臉書，比低於 3 萬美元的 70% 幾乎少了一半。

家境小康青少年不喜愛臉書 / 圖：Pew

皮尤研究調查樣本數，共訪談了 1,058 名年青少年父母，及 743 名青少年，調查期間是於 2018 年 3 月 7 日至 4 月 10 日在線進行。

臉書股價似乎未受干涉，週五 (31 日) 收盤上漲 2.19% 來到 191.78 美元。