騰訊音樂傳籌備年底上市 估值達250億美元

騰訊控股 (0700-HK) 旗下的騰訊音樂，過去已有多次上市傳聞。近日傳已經開始邀請多家投行進行投標，目標在 2018 年年底前上市，地點為美國或香港，預計融資 30-40 億美元，估值達 250 億美元。

多家媒體引述知情人士消息，騰訊音樂已委任 5 家投行，安排其在美 IPO 事宜，包括美銀美林、高盛和摩根士丹利等。 對此，騰訊音樂表示不予置評。

今年 4 月份是就有傳聞稱，騰訊音樂娛樂集團正籌備在今年下半年進行首次公開募股，預計將在美國上市。據《證券日報》報導，有業內人士指出，若騰訊音樂成功登陸美股，將成為美國證券交易所史上第 4 大科技股 IPO。

先前已有分析認為，騰訊音樂在最近的私募交易中獲得的估值約為 250 億美元。相較 2017 年 12 月份，Spotify 斥資 9.1 億歐元 (11 億美元) 收購騰訊音樂 9% 的股份，當時騰訊音樂對應估值為 125 億美元，而目前已經翻倍。

騰訊為騰訊音樂娛樂集團的大股東，持股超過 60%。東吳證券此前表示，2017 年騰訊在中國流媒體音樂市場的份額高達 78%。分析師預估，騰訊音樂 2018 年營業收入將超過人民幣 170 億元，淨收益達到人民幣 36.5 億元。