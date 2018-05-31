匯豐：受惠入摩 A股年內上看4300點 漲幅15%

中美貿易摩擦再起，加上歐元危機爆發，拖累港股下跌。不過，匯豐私人銀行董事總經理兼投資策略及諮詢業務亞洲區主管范卓雲昨 (30) 日表示，雖然恒指將持續波動，但受惠中國經濟平穩增長與推行結構性改革，故預測恒指年底可達 31000 點，並看好中資股表現，料國指將跑贏恒指。

美國白宮 29 日突然宣佈對 500 億美元含有「重要工業技術」的中國進口商品加徵 25% 的關稅，香港《文匯報》引述范卓雲指出，中美貿易摩擦不會對恒指構成嚴重負面影響，因雙方仍有意願進行協商，故摩擦升級為全面貿易戰的機會不高。

不過，她同時預測美國將於今年 6 月及 9 月 2 度升息，到時港股或有波動，呈「上落市」格局。因此建議投資者應選擇購買基本面較穩健的股票，如受惠中國經濟轉型升級的內需股，以減低投資風險。

范卓雲說，資金流向主要受獲利前景增長所影響，基於企業獲利增長仍穩健，相信資金最終都是追逐投資機會，利多港股表現平穩，但提醒港股下半年波動性仍然偏高，對恒指於年底目標為 31000 點不變，投資評級中性。

恒指走勢

范卓雲相對看好中資股表現，認為中國於下半年會有更多改革開放措施出台，對中資股有正面催化劑的作用；且中資股表現明顯落後，估值吸引，預期國企股指數於年底會升至 13000 點，較昨日收盤有逾 10% 潛在升幅。

在投資部署上，范卓雲表示，單看恒指表現雖然只是持平，但不同板塊的回報差異化會擴大，呼籲投資者可留意績優股、以及受惠結構性改革推動增長的板塊，包括科技股、工業股、消費升級股。

《星島日報》引述滙豐私人銀行亞洲投資策略師何偉華表示，可從中國家庭人口模式中捕捉投資主題，在一孩政策下，每個家庭只供養一個小孩，消費能力相對較高，看好消費升級類股份。

陸股方面，范卓雲表示由於現時大陸股市的估值，仍較香港與歐美股市為低，再加上 A 股將納入 MSCI 新興市場指數、大陸經濟持續推行結構性改革以及企業獲利增長表現不俗 3 項利多因素，故預期下半年大陸股市的表現將較港股好。她預期，年底滬深 300 指數可上望 4300 點，較昨天收盤價 3723 點高約 15%。

在人民幣匯率方面，范卓雲認為雖然現時美元強勢，但 A 股「入摩」可吸引外資流入，故人民幣下半年的表現將保持平穩。她預計，年底時美元兌人民幣匯率將企穩在 6.4 水平。此外，她表示 A 股「入摩」有利推動人民幣國際化，故預期人民幣可望在 2020 年，成為全球 5 大交易貨幣之一。

美元兌人民幣走勢

在經濟增長方面，范卓雲表示由於大陸經濟正推行結構性改革，故今年大陸經濟增長將略為放慢至 6.7%，但她強調增速仍然相當不俗。

國際貨幣基金組織 (IMF) 則維持大陸今年經濟增長放緩至 6.6% 的預測。在今年 1 月，IMF 將大陸今年經濟增長預測，由 6.5% 上調至 6.6%。