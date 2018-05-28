港版末日博士預言：金融風暴將重臨 恒指明年見20000點

有港版「末日博士」稱號的交通銀行香港分行環球金融市場部首席經濟及策略師羅家聰認為，隨着新興市場經濟與成熟市場近年此消彼長，資金正從新興市場流走，重返成熟市場，亞洲更可能因此出現類似 1997 年的金融風暴，因此他相信恒指已步入熊市，未來一年料反覆回落，明年或低見 20000 點，籲投資者現應增持現金。

10 年前，市場憧憬「港股直通車」啟動在即，恒指在 2007 年 10 月 28 日高見 31958 點，牛氣沖天，當時羅家聰逆市預測，恒指將見頂回落下探 15000 點；隨着時任中國國務院總理溫家寶同年 11 月初煞停港股直通車，加上外圍形勢轉差，恒指大跌一整年，2008 年 10 月 27 日低見 10676 點，遠低於羅家聰的下跌目標，為他贏得「港版末日博士」的稱號。

雖然恒指於今年 1 月 29 日創歷史高位 33484 點後，至今已回落近 1 成，但投資界普遍預料港股調整後有機會再探新高；而羅家聰上周四 (24 日) 接受香港《明報》專訪時，再次像 2007 年 10 月看空後市，指港股已經由牛轉熊，並且將延續逾一年。

他認為恒指已於今年初見頂，預計未來 1 個多月續高位徘徊，下半年開始表現反覆，9、10 月有機會跌落至 27000 點的今年低位，第四季始略為反彈；明年跌勢會更明顯，可能出現「幾隻腳」反覆向下探底，最低位可以跌至 20000 點，最快在明年中、最遲 2020 年初見底。

至於看空港股的理由，羅家聰指出，2008 年金融海嘯後美國及歐洲央行接力量寬 (QE)，期內整體新興市場經濟仍處於擴張期，吸引量寬資金大舉流入，過去 10 年資金流入新興市場推高當地股樓債，出現資產泡沫，目前已差不多是時候「還債」了。

羅家聰認為，現在已出現必要條件 (necessary condition)，只要等美元轉強、債券殖利率上升或貿易戰爆發等催化劑便可達成充分條件 (sufficient condition)，令新興市場的資產泡沫爆破，如同積木推倒重來。

羅家聰說，這次危機源於新興市場資產泡沫爆破，情况類似 1997 年亞洲金融風暴，但由於涉及不止亞洲而是全球多個新興市場經濟體，某程度上衝擊會比當年更大。

新興市場危機分為三部曲，首先是貨幣貶值，跟着是債息上升，然後是信貸違約掉期 (CDS) 價格上升，令市場對整體風險資產也失去信心。這些情况今年已先後出現在土耳其、阿根廷、印度、印尼及菲律賓，相信會陸續擴散至更多新興市場。

羅家聰強調，目前港股正值熊市一期、金融風暴來臨前夕，投資者應該減持股票、增持現金。