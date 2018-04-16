分析師：美表明一次性攻敘 料恒指今低100-200點

中東地緣政治局勢緊張，加上港匯上周多次跌至 7.85 弱方兌換保證水平，迫使金管局 2 日內 4 次進場抽資。分析員普遍預期，由於流動性日趨緊張令拆款利率趨升，再加上地緣政治緊張這個不明朗因素，故本周恒指最低有機會跌至 29500 點。

道瓊工業指數上周五 (13 日) 收報 24360 點，跌 122 點，標普與 NASDAQ 分別跌 7 點及 33 點；ADR 港股比例指數上周五收報 30773 點，跌 34 點。港股預託證券 (ADR) 個別發展，騰訊 (0700-HK) 折合報 405.38 元 (港元，下同)，相當於拖累大盤跌 25 點。匯控(0005-HK) 折合報 77.13 港元，相當於帶動大盤漲 31 點。友邦保險 (1299-HK) 折合報 70.57 元，相當於帶動大盤升 2 點。內銀股表現偏軟，建行 (0939-HK)、工行(1398-HK) 與中行 (3988-HK) 合共拖累大盤跌 33 點。

但值得留意的是，上周五外圍股市並未完全反映中東局勢的急劇變化。第一上海首席策略師葉尚志昨 (15) 日接受香港《文匯報》訪問時表示，美英法 3 國聯軍攻擊敘利亞，以及港匯跌至弱方兌換保證令拆款利率 (Hibor) 漸升都是負面消息，不利大盤氣氛。

港匯跌至弱方兌換保證令拆款利率 (Hibor) 漸升都是負面消息。 (圖：香港財資市場公會)

因此，他預期本周大盤成交將持續偏低，而恒指將反覆偏軟，在 29500 點至 31000 點上落。他認為，港股現時值博率不高，建議投資者要小心管理風險，不要心急進場。

訊匯證券行政總裁沈振盈則表示，美英法 3 國選擇在上周美股收盤後，發動對敘利亞的攻擊，市場尚未消化此負面消息。再加上金管局上周頻頻進場賣美元買港元，令銀行體系總結餘下降的速度愈來愈快。因此，他認為本周股市偏淡為主，恒指本周最壞情況會跌至 29800 點。他建議投資者不應過分進取，因為現時港股估值不便宜。

鼎成證券投資策略總監熊麗萍與金利豐證券研究部執行董事黃德几均表示，港匯跌至弱方兌換保證對股市的負面影響較中東的軍事衝突更為直接。因為金管局短期內已 4 度入市，令市場擔心香港資金將持續外流。

此外，中美貿易戰的陰霾尚未完全消散，而本周公佈的中國首季 GDP 增長數據，預期難以給予市場極大驚喜。因此，本周恒指走勢不太樂觀，預期恒指將在 30000 點至 31000 點上落。

中國海關總署上周五公佈的中國外貿數字不佳，3 月出口遠遜預期，出口按年跌 9.8%，原先市場預期增長 8%；更有 297.8 億元人民幣的貿易逆差，原先市場預期有 1810 億元人民幣順差。

本周將有更多中國經濟數據公佈，勢成市場關注重點。本周二 (17 日) 將公佈第 1 季 GDP 、工業增加值及零售數據；本周三 (18 日) 將公佈 3 月份房地產價格。對於第 1 季 GDP 數據，市場普遍預期同比增長率將持穩在 6.8%，如表現不似預期勢將加劇恒指跌勢。

另一方面，敘利亞局勢緊張刺激油價與金價上升，談到投資者可否入市短炒石油股與黃金相關股份時，葉尚志與熊麗萍都表示現時金價的升幅不大，因此投資者不要期望買入黃金相關股份會帶來高回報，而黃德几則表示與其買黃金相關股份，投資者不妨買入黃金 ETF(2840-HK)。

至於油股，葉尚志表示石油股近來已上升不少，因此值博率不高，不過熊麗萍則認為投資者不妨趁油價上升，短炒中海油 (0883-HK)。

《星島日報》引述耀才證券研究部總監植耀輝表示，雖然美國表示這次對敍利亞發動的空襲是一次性，但國際社會仍關注英美法 3 國後續的部署，但對股市來說影響不會太大，他預期今 (16) 日恒指開盤約低開 100 至 200 點。

不過，留意資金流走的情況，植耀輝表估計恒指短期會在 30000 點至 31000 點高位拉鋸，當中出口股會較為受市況影響。