【港股解碼】一季度業績明顯改善，美邦服飾能否“王者歸來”？

“流水落花春去也，天上人間”，遙想曾經的錦衣玉帛、鍾鳴鼎食，李後主用這句詞表達了自己“夢裏不知身是客，一晌貪歡”的亡國之痛和囚徒之悲。2010年左右的美邦服飾（002269.CN）也是如此，當年火遍大江南北的電視劇《我們一起來看流星雨》中，貴族子弟端木磊帶著家境並不殷實的女主楚雨荨去美特斯邦威買衣服，當一襲新衣上身，單純樸素的楚雨荨站在鏡子面前，暗自感慨：“我都不知道裏面那個女孩子是誰了！”然而，在消費升級浪潮中，美邦轉型乏力，逐漸被年輕人抛棄，市場迅速萎縮導致業績大幅下滑，今昔對比，簡直就是天上人間。

美邦服飾2017年繼續巨額虧損

美邦服飾成立于1995年，致力于爲16-25歲的年輕人群打造一個青春活力、時尚獨特、價格大衆化的休閑服飾品牌，擁有Metersbonwe、ME&CITY、Moomoo、ME&CITY KIDS、CH'IN祺五大品牌。

2017年，美邦服飾業績依舊沒有太大起色。報告期內，錄得營收64.72億元，比上年微降0.72%；歸屬于上市公司股東的淨利潤-3.05億元，較上年大幅減少-942.95%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤-3.21億元，較2016年虧損5.18億元同比收窄37.98%。盡管主營業務淨利潤有所改善，但連續三年深陷虧損泥淖是不容忽視的事實。

分品牌來看，2017年的美邦服飾還是有“可圈”之處。Metersbonwe品牌直營銷售收入同比增長10%；ME&CITY品牌憑借精准聚焦以及基于設計與品質的高性價比實現銷售收入同比增長24%；Moomoo與ME&CITY KIDS兩大童裝品牌業務進一步明確了互補的差異化定位，並通過端到端垂直化管理體系的建設，實現銷售收入同比增長41%；互聯網業務方面，整體發展已步入良性軌道，邦購、全網、有範通過精准定位形成有效發力點，實現銷售收入同比增長72%。

但不可忽視的是，目前公司轉型仍面臨諸多挑戰，對産品、渠道、零售體驗等核心能力的投入價值尚未充分在市場端得到體現，特別是在直營轉型快速推進的同時，加盟渠道業績提升仍相對滯後。截至2017年末，公司總資産爲61.87億元，總負債爲30.45億元，所有者權益爲31.42億元，資産負債率爲49%。

不過從美邦服飾2018年一季度業績表現來看，多年的投入産出效應正逐漸體現，利潤改善正在行進中。

受銷售帶動，美邦2018年一季度業績繼續改善

2018年，美邦繼續延續2017年的轉型方向，從品牌升級創新、渠道布局和供應鏈管理三個方向入手，增強企業競爭力。

品牌方面，美邦由單一休閑風格升級銳變爲五大風格，更加複合千禧一代多元化﹑個性化的生活態度，也給消費者帶來多元風格融合一站式購物體驗，以求更加貼近中國新生代消費者的升級需求。

渠道布局方面，美邦在向全社會發布了全新升級後的品牌態度和産品內容競爭力，得到了社會各界的廣泛認同和積極反饋，品牌影響力顯著提升。同時，公司積極與全國各大知名購物中心形成全面戰略合作，新增經銷批發和投資合夥意向店鋪，産品與零售能力升級效果進一步增強。此外，公司抓住城鎮消費升級與崛起帶來的巨大增長空間，以“百城千店”＋購物中心並行發展策略，借助近幾年聚焦核心市場發展的競爭力優勢，重新建立全面覆蓋從一線城市到縣鎮級市場的發展空間機會。

供應鏈管理方面：從細節入手，通過原材料、面輔料、成衣各個方面的優化對供應資源進行集成整合，並以公司和供應商的雙重控制體系對生産過程進行監控，保證産品質量。在終端供給方面，對終端上市需求做進一步的細化拆分，按需生産、供貨，確保貨品的柔性供應。加強供應鏈快速響應能力，提升各品牌産品供給的准確性、及時性、有效性。

三管齊下，2018年第一季度，美邦服飾業績再此展現了良好的複蘇迹象。報告期內，實現營收21.78億元，同比增長30.12%；歸屬于上市公司股東淨利潤0.5億，同比增長74.21%；歸屬于上市公司股東扣非淨利潤0.47億元，同比增長64.76%。而在銷售收入的帶動下，美邦服飾經營活動産生的現金流量淨額較上年同期上升81%。預期上半年業績，美邦服飾也向市場傳遞了扭虧爲盈的可喜信號。

對于此番許久不見的雙位數增長，對美邦服飾而言可謂來之不易。究竟能不能持續，且待後續觀察。

作者：董虹

編輯：徐冰瑩

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