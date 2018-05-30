智慧財產權攻防 川普政府將縮短中國簽證有效期限

美聯社報導，美國國務院週二 (29 日) 指出，在美國總統川普致力對抗中國竊取美國智慧財產權行為之下，美國政府計劃縮短向中國公民發放的部份簽證有效期限。

此變更將於 6 月 11 日開始實施，國務院表示，根據新政策，美國領事官員可以限制發放簽證的有效期限，而不是像以往的做法，盡可能將有效期限拉至最長。

國務院並沒有提供具體細節，但一位美國官員表示，根據政府發給美國大使館與領事館的指示，若中國研究生在美國是學習機器人、航空和高科技製造等相關領域，簽證有效期限將被縮短至一年，這些領域都被中國列於「中國製造 2025」計畫的優先領域。

該指示指出，美國商務部已列出需嚴格審查的公司清單，若中國公民前往美國，是在清單上的公司擔任研究員或管理階層，則他們需要通過美國多個機構的特別許可才能申請簽證。

不願透露姓名的官員指出，預計每個簽證申請都需要幾個月的時間。國務院表示，申請簽證的流程本身不會改變。

限制簽證期限為川普打擊中國貿易的方式之一，在他去年 12 月發布的國家安全策略計畫可看出端倪。該文件表示，美國將審查並使簽證發放程序變得更嚴格，以「減少非傳統情報收集者竊取經濟利益」，它特別提到可能限制在科學、科技、工程和數學領域學習的外國學生簽證。