〈美中貿易休兵〉傳美國施壓中國簽長期合約 購買能源及農產品

據《金融時報》報導，為了減少美國對中國的巨大貿易逆差，美國正施壓北京簽下長期合約，購買美國的農產品及能源，做為雙方貿易協議的一部分。

不過如此一來，一些出口中國的美國盟友也會受到打擊，如歐盟、澳洲、巴西及阿根廷。

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 預計本週稍晚抵達北京，下週就中國將採購的產品進行談判，這份清單已於本月提交給中國政府。

在羅斯赴中談判前，美國總統川普在周末期間宣布，已和中國當局就中興通訊 (0763-HK)(000063-CN) 一事達成協議，中興將支付 13 億美元罰款、更換管理階層及改選董事會，並提供「高層次安全保證」。

知情人士透露，美國推動長期合約的目的，是為了確保這些合約不受其他因素，如兩岸的政治壓力所影響。

據指出，羅斯下週談判將聚焦中國由美國進口原油及成品油、液化天然氣，以及美國牛肉、家禽與黃豆等美國農產品。

但另一方面，川普這次對中興的決定，仍受到許多國會議員的反對。共和黨參議員 Marco Rubio 表示，他將提案禁止中興通訊和其他中國電信公司在美國開展業務，此案也會在國會得到絕對多數的支持。

Rubio 在 CBS 節目上表示，大多數國會議員已經開始認識到中國構成的威脅，國會正致力採取行動，來應對中國，這是好的開始。

Rubio 強調，中國力圖超越美國，但卻不是透過創新或者與美國競爭的手段，而是透過竊取來達成。