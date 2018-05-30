匯豐：油價攀升可能使歐洲央行更鷹派 加速QE退場

Marketwatch 報導，歐元區疲弱的通膨數據，使歐洲央行 (ECB) 遲遲未正式實施 QE 退場，但匯豐銀行的經濟學家指出，近期油價的上漲，可能將推升消費者物價指數，使 ECB 可加速進行終止 QE 的政策。

本月稍早時，WTI 原油期貨 4 年來首次攀升至每桶 70 美元以上，30 日則是下跌至每桶 66.75 美元。布蘭特原油期貨在 30 日則是暫報每桶 75.42 美元，今年截至目前為止，WTI 原油期貨價格上漲約 10.6%，布蘭特原油期貨上漲近 13%，美元的走強，代表著以歐元購買石油價格更昂貴。

WTI 日線走勢圖 (近三個月以來表現) 圖片來源：investing.com

匯豐銀行歐洲經濟學家 Fabio Balboni 寫道：「以美元計價的石油價格，比 5 月初時上漲 9%，若以歐元計價則上漲 11%，較高的燃料成本將提升短期通膨。」歐元區的下一次通膨報告將於週四 (31 日) 公佈，但匯豐銀行已提高對歐元區通膨的預測。

Balboni 表示：「假設油價維持在目前水平附近，我們預測 6 月和 7 月的總體通膨將上升至 1.9%，高於先前預計的 1.6% 和 1.7%，這將符合歐洲央行的夏季目標『接近但低於 2%』。」

Balboni 補充道：「較高的通膨率對歐洲央行來說可能是個好消息，因為通膨接近目標，可能使它們更容易宣布終結量化寬鬆政策。」4 月份歐元區統一通貨膨脹率為 1.2%，而核心通膨率僅為 0.7%。

週二，歐洲央行理事之一 Sabine Lautenschläger 表示，歐洲央行可能會在 6 月份決定，2018 年結束 QE 政策的具體時間。最近幾週，市場對歐洲央行政策正常化的預期已減弱，因為歐元區呈現的數據顯示成長緩慢。而在美國方面，聯準會持續進行升息，經濟數據表現良好。

歐元區通膨上升，以及市場重拾對歐洲央行的信心，可能可以提振歐元氣勢，歐元兌美元今年迄今已下跌 3%，30 日報 1 歐元兌 1.1571 美元。

歐元兌美元走勢

但 Balboni 認為，石油價格攀升，帶來的提振可能是短暫的。根據匯豐銀行的預測，截至 2019 年底，通膨率可能將回落至 1.4%。市場可能會看到些第二輪效應 (second-round effects)，例如油價上漲，推升運輸業價格，但核心的通膨率仍然遭抑制。

更重要的是，歐元區為石油淨進口國，較高的成本將可能會轉嫁至企業和消費者身上。Balboni 警告說：「歐元區消費者可能會看到實際工資增長受到影響，使驅動成長的主要因素受限」，這可能會使歐洲央行在中期轉向較鴿派的做風。