〈美中貿易休兵〉分析師：中國完全了解那些要堅守 那些可讓步

美國全球事務專家指出，中國在這次與美方的貿易談判中，完全了解自己在做些什麼，並為可能的持久戰做足準備。

據外電報導，近幾個月來，北京做出多次讓步，像是昨 (22 日) 宣布調降汽車關稅，此外也向外國銀行開放金融市場，允許美國汽車商獨資在中國製造汽車。

對於中國認定的「重大問題」，則堅決不退。中國希望主宰人工智能等科技領域，同時也將數千億美元，投入亞洲、非洲及歐洲的基礎建設，以取得善意回應與地緣政治影響力。

另一方面，川普專注在貿易赤字上。但經濟學家認為，這是擺錯焦點，中國將繼續成為全球舞台上的巨人，而美國經濟實際上主要仍由消費支出推動。如果想改變貿易巨大失衡，需要的是巨額的長期保證，而不是類似增加進口農業及能源的承諾。

芝加哥全球事務委員會資深研究員 Phil Levy 表示，中國所做的種種看似讓步的政策轉變，不但能暫時安撫美國，而且看起來中國正在採取措施，努力做好全球貿易的一員。

與此同時，中國仍全力推動，由國家主導，發展電動汽車到 5G 等高科技領域。更透過「一帶一路」，擴大全球影響力。

中國政府知道，川普仍糾結在兩個主要問題－北韓及貿易赤字上。川普希望中國持續施壓北韓，確保與金正恩的峰會不受影響。此外，川普一再強調貿易失衡，要求中國承諾購買更多商品，讓美國取得名義上的勝利。

對此，專家大多抱持懷疑態度，全球的貿易及收支模式已相當穩固，雙邊貿易赤字不太容易突然改變。

Peterson 國際經濟研究所中國專家 Nicholas Lardy 表示，以目前公布的各項內容，並不會大幅降低美國對中國的貿易逆差，也許能阻止它進一步擴大。