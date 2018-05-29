〈義大利政亂〉若無法降低負債比 穆迪：可能下調義國評級

根據路透社報導，信評機構穆迪 (Moody's) 今 (29) 日表示，若義大利新政府的財政政策，無法改善國家負債情形，可能會調降其評級。

義大利負債達 2.3 兆歐元，相當於國內生產毛額 (GDP) 的 135%。

義大利原內定新總理 Giuseppe Conte 放棄籌組新政府，請辭走人，為穩定政局，總統 Sergio Mattarella 任命前國際貨幣基金 (IMF) 執行理事、經濟學者 Carlo Cottarelli 擔任總理一職，籌組過渡政府。

Cottarelli 表示，他會帶領國家，通過 2019 年預算案，並為明年初的新大選鋪路，若無法獲得國會支持，他將於 8 月後，提前舉行大選。

穆迪指出，過去數日的政局發展，並不影響將義大利列入降級觀察名單的決定。

穆迪稱，若義大利新政府的財政政策，無法降低國家負債比，可能會調降其評級。

穆迪強調，會在義國新政府財政政策上路後，進行相關評核，所需時間可能長達 3 個月以上，較一般情況來得久。

台北時間週二晚間 9 點 07 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 1.16%，德國 DAX 指數下跌 1.12%，法國 CAC 40 指數下跌 1.05%，英國 FTSE 指數下跌 1.16%。

義大利 FTSE MIB 指數大跌 2.12%；歐元兌美元跌逾 0.4%，報 1.1575 。

稍早，歐元兌美元跌幅一度擴大至 0.8%，報 1.1531，創 2017 年 7 月以來新低。

Investing.com 數據顯示，義大利 10 年期公債殖利率漲幅略為收斂，來到 2.905%。