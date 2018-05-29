〈義大利政亂〉歐股走跌歐元貶 專家：經濟風險恐蔓延

根據 CNBC 報導，義大利政局動盪，導致歐股走跌、歐元重貶，Kleinwort Hambros 投資長 Mouhammed Choukeir 今 (29) 日表示，義國情勢令人憂心，經濟風險恐蔓延至其他市場。

Choukeir 指出，光看義大利的經濟狀況，就讓人擔憂，「義大利是世界上最大的債務國之一，失業率高達 11%，經濟成長低於 2007 年水準」，全球主要經濟體，多半已有復甦跡象，相較之下，義國經濟，仍有結構性改革的必要。

Choukeir 說，2017 年，歐洲經濟明顯回溫，通膨上升，通縮疑慮隨之消失；但如今，對通縮的擔憂，又死灰復燃，甚至可能蔓延。

報導稱，這種由單一國家蔓延至其他地區的經濟干擾，通常伴隨著金融危機。

台北時間週二晚間 7 點 27 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 1.42%，德國 DAX 指數下跌 1.44%，法國 CAC 40 指數下跌 1.55%，英國 FTSE 指數下跌 1.42%。

義大利 FTSE MIB 指數大跌 3.22%；歐元兌美元跌逾 0.7 %，報 1.1538。

稍早，歐元兌美元跌幅一度擴大至 0.8%，報 1.1531，創 2017 年 7 月以來新低。

Investing.com 數據顯示，義大利 10 年期公債殖利率維持漲勢，升至 3.098 %。