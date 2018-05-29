全球表現最差 越南股市被打入熊市 RSI顯示超賣？

越南胡志明交易所指數 (VN 指數) 週一 (28 日) 大跌，宣告進入熊市後，成為本季全球股市中最大的輸家，在技術面強弱指標 (RSI) 進入超賣區後，周二展開反彈，大漲 2.19% 作收。

波段跌幅 23% 進入熊市

自今年 2 月開始，外資紛紛湧入越南股市，帶動指數衝高到 1202 點，但 4 月起，外資開始退場並出現恐慌性拋售，引爆越股跌勢，周一跌幅重達 3.3%，創下去年 11 月以來新低，累計波段跌幅達 23%，宣告進入熊市。

但對於看多越股的投資人來說，對於越南強勁的經濟和企業獲利成長，則依舊保持樂觀。

暴跌過度？RSI 進入超賣區

越南股市自 4 月 9 日以來的急速暴跌後，進入相對強弱指標 (RSI) 超賣區，截至周一收盤時，越南股市的相對 RSI 跌至 25 以下，為目前全球股市中罕見的低水準。根據歷史經驗，2016 年 1 月 RSI 指標如此低時，越南股市在隨後的下個月反彈了 5％。

越南股市的 RSI 指標進入超賣區。 (來源：Bloomberg)

本益比跌到 15 倍 接近三年平均值

越南股的估值開始回跌，元月時本益比曾高達 21 倍，比 MSCI 邊境新興市場指數高出 45 個百分點，在本益比回落到 15 倍後，已接近三年平均值 14.5。

越南股市本益比跌到 15 倍。

儘管和區域國家的股市相比，越南股市的本益比仍高，但估值目前則處於 12 月以來的最低水平，MSCI 指數則仍為多頭走勢，依舊是進場好時機。

月線連 2 長黑 復原期恐拉長

越南股市 4 月下跌 11％後，5 月以來跌幅仍有 10% 左右，連續 2 個月的月線出現長黑，曾在 2008 年和 2000 年出現過，以往市場至少需要一年的時間才能從跌勢中復甦。