券商：稍安勿躁 待安東油服突破1.44元跟進 目標價上看2元

國際油價持續上揚，布蘭特期油每桶已升近 80 美元，受惠油價上漲，石油相關配套企業安東油田服務 (3337-HK) 滿手訂單，券商預料今年獲利或上升 3 倍，至人民幣 2.1 億元，目標價上看港幣 2 元。截至今 (28) 日下午 2:10，安東股價報港幣 1.28 元，或 - 3.76%。

新浪財經報導，安東油服為民營的一體化油田工程技術服務供應商，最初于新疆塔里木油田發展，其後逐步拓展至全中國，以至中東、非洲等海外市場。

其中，位處中東的伊拉克已成為安東的重點發展國家，至 2017 年底，安東在手的定單為人民幣 35.1 億元，當中伊拉克占比高達 72%，來自中國的為 25%。至今年首季，安東的在手定單進一步增加至人民幣 42.8 億元。

安東今年 4 月宣佈於伊拉克中標大單，以總包商身份承包該國南部大型油田 Majnoon 的一體化油田管理服務專案定單。項目預計今年 7 月正式啟動，其 2+1 模式，即 2 年服務期，並視乎情況延長 1 年，集團預期每年可帶來近 1 億美元的收入。首度給予安東評級的第一上海估計，連同此定單，集團在手定單至少有人民幣 55 億元。

申萬宏源指，Majnoon 油田擁有全伊拉克 8.4% 的探明油氣儲量，但去年僅貢獻 4.2% 的產量，顯示未來有望增加開發的潛力。事實上，伊拉克正計畫增加 Majnoon 油田的產量，而安東將可成當中的受惠者。

該行指出，安東在伊拉克項目的利潤率普遍較高，如毛利率高於 40%(去年整體毛利率 37.7%)，加上一體化油田管理為無需前期設備投入的輕資產，預期項目的利潤率將很可觀。

安東手上的定單持續增加，背後的重要因素是持續向上的油價。第一上海指出，全球主要油公司的資本開支，通常比油價變化稍為滯後，因此預計油價由去年的 60 美元進一步上升至目前 80 美元後，未來 1 年油公司資本開支有望再增。

近月倫敦布蘭特原油

受油價回升帶動，安東去年成功轉虧為盈，賺人民幣 5450 萬元，在此低基數之下，第一上海預計，集團今年獲利有望大升近 3 倍，至人民幣 2.1 億元，相當於本益比約 18 倍。

股價方面，今年初，布蘭特期油升至約 70 美元，安東在不足 1 個月內由港幣 0.8 元水準急拉 1 倍至最高港幣 1.66 元，其後油價稍為調整至 62 美元，安東蒸發了大部分漲幅，股價回落至港幣 0.9 港元。

不過，上週五 (25 日) 有消息指石油輸出國組織 (OPEC) 可能增產，拖累油價回吐，因此建議投資人先不要急著進場，可待安東股價突破港幣 1.44 元跟進，目標價港幣 2 元，停損點設在港幣 1.2 元。