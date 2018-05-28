旅業國際(01626-HK)附屬就銷售紙質卷煙包裝訂立協議

旅業國際(01626-HK)公布，於2018年5月28日，公司的附屬公司湖北金三峽就銷售紙質卷煙包裝與湖南中煙及黑龍江煙草工業訂立銷售協議。
根據湖南銷售協議，湖北金三峽同意向湖南中煙供應，而湖南中煙同意為卷煙品牌「芙蓉王」按介乎每件約人民幣0.465元至每件人民幣2.022元的單價，向湖北金三峽採購紙質卷煙包裝，期限為2018年5月28日至2018年12月31日。
根據黑龍江銷售協議，湖北金三峽同意向黑龍江煙草工業供應，而黑龍江煙草工業同意為卷煙品牌「林海靈芝(如意)」按介乎每件約人民幣0.098元至每件人民幣1.27元的單價，向湖北金三峽採購紙質卷煙包裝，期限為2018年5月28日至2018年12月31日。
公司建議，於截至2018年12月31日止財政年度，湖南銷售協議及黑龍江銷售協議項下擬進行交易的年度上限由2018年5月28日至2018年12月31日期間，將不會超過人民幣750.9萬元及人民幣590.7萬元。
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