傳OPEC、俄羅斯討論每日增產100萬桶 布蘭特原油跌破77美元

根據路透社報導，據傳石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯，有意增加原油產量，受此消息影響，今 (25) 日布蘭特原油期貨一度跌破每桶 77 美元。

報導稱，俄羅斯能源部長 Alexander Novak 在與沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid al-Falih 會談後表示，俄羅斯將與 OPEC 溝通逐步鬆綁減產協議一事。

據消息來源透露，沙國、俄羅斯正在討論每日增產 100 萬桶的可行性。

台北時間週五晚間 8 點 58 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 2.46%，至每桶 76.85 美元；西德州中級原油期貨下跌 2.67%，至每桶 68.82 美元。

OPEC 與俄羅斯等產油國，自 2017 年 1 月起，開始執行減產協議，藉以支撐油價。

此外，美國退出伊朗核協議，並揚言對該國祭出經濟制裁，以及委內瑞拉原油產量大減等因素，導致油價大幅攀升。

不過，美國原油庫存意外增加，對油價產生抑制效果；美國能源資訊署 (EIA) 資料顯示，上週美國原油庫存增加 580 萬桶，高於市場預期。

澳新銀行 (ANZ) 報告指出，在油價大漲的情況下，OPEC 應會提高產量，藉以壓低油價。

德國商業銀行 (Commerzbank) 分析師稱，之前油價飆上 80 美元大關，提高了增產可能性，成為續漲的一大障礙。