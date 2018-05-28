原油市場或將迎來重大轉折：產油國一致認定再平衡已實現

OPEC 及包括俄羅斯在內的產油國同盟一致認為，原油市場已經在 4 月實現了再平衡。

彭博社援引知情人稱，上個月，參與減產的產油國實現了一個關鍵目標——以經合組織國家（OECD）為代表的發達國家原油庫存跌破了五年均值水平，較該指標低了 2000 萬桶左右。

OPEC 和非 OPEC 共同組建的聯合技術委員會認為，自 2017 年初以來，OECD 庫存共計下降約 3.6 億桶。超額庫存是導致全球供需失衡、 拖累油價出現長達三年下跌的關鍵因素。

市場再平衡是下個月將於維也納舉行的 OPEC 及其減產盟國的核心議題。路透社上周援引多位知情人士稱，OPEC 可能最早在 6 月決定提高石油產出。

路透社還引述了解內情的人士稱，沙烏地阿拉伯和俄羅斯已經提議增產約 100 萬桶 / 日，將把協議執行率降至 100%。4 月的減產執行率高達 152%。

根據上周的報導，原油供應國們之所以計劃放寬減產、增加產量，主要是因為擔心經濟危機導致委內瑞拉產量進一步降低， 以及潛在的伊朗供應缺口將衝擊全球供應量。

執行聯合減產的沙烏地阿拉伯等產油國們正與美國進行默契的合作：美國退出了伊核協議，並宣布將對伊朗啟動最高級別的制裁，同時開始與其他產油國進行磋商以確保全球供應和油價穩定，真正意圖就是試圖削減伊朗原油出口，而讓美國等其他國家來填補缺口。

然而，無論 OPEC 還是該組織之外的產油國是否會在下半年增加產量還存在不確定性。彭博社援引知情人稱，一些國家不贊成這麼做，產油國在這一點上很難達成共識。這與沙烏地阿拉伯和俄羅斯打算增產的提議背道而馳。

俄羅斯和沙烏地阿拉伯的增產提議是基於一個國際制衡目的的考慮：儘管高油價令這些傳統產油國受益，但同時意味著美國頁岩油趁機增加產量和出口，以吞噬更多市場市佔率。

「我們對油價不停地上漲不感興趣，」彭博社援引俄羅斯總統普丁在聖彼得堡舉行的國際經濟論壇上的話稱。普丁表示，60 美元的油價完全適合俄羅斯。他當時還稱，俄羅斯和 OPEC 並沒有打算堅持現有的減產措施。

OPEC 和俄羅斯的生產成本遠低於美國頁岩油。

OPEC 和非 OPEC 產油國將於 6 月 22-23 日在維也納舉行會議，屆時將做出最終的決定。

市場對上述增產提案反應強烈。自 5 月 22 日傳出產油國打算放寬減產以來，國際油價顯著回落，布蘭特油價從逼近 80 美元的高位跌至 75 美元附近，WTI 油價從 72 美元一線跌至 67 美元左右。

上周五沙烏地阿拉伯和俄羅斯能源部長周五表示，兩國準備放寬減產舉措之後，國際油價大跌，布蘭特跌近 3%，WTI 跌 4%。