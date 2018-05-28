〈金價破1300〉CFTC：黃金淨多頭連2週縮減 近5週有4週減少

根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 上週五 (25 日) 發布數據，大型貴金屬投機商還在減持黃金多頭部位。這不僅是連續第 2 週多頭減少，在過去 5 週中，淨多頭已有 4 週下跌。

截至 22 日當週數據，黃金的非商業期貨合約，也就是大型投機及避險基金交易的部位，淨多頭為 90957 口合約，較前一週下跌 1486 口，寫下去年 7 月 19 日以來最低。

黃金持倉變化 (圖表取自 countingpips.com)

過去幾個月以來，投機者一直在下調持有黃金的部位。過去的 5 週中有 4 週減少，過去 10 週中有 7 週減少，10 週以來多頭部位共減了 76991 口。

商業避險持有的黃金期貨淨空頭部位，上週減少 2514 口，由淨空頭 118089 口減為 115575 口。

黃金 ETF 基金價格，則由 122.48 美元下跌至 122.41 美元。

黃金期貨與黃金 ETF(藍線) (圖表取自 countingpips.com)

近期黃金價格處於盤整，多空仍在拉鋸戰。由於美元持續升值，帶來金價上揚的壓力，但另一方面，地緣政治風險一直存在，為黃金提供支撐，不致出現重挫。

黃金現貨今 (28 日) 交易價格持續壓低在 1300 美元下方，亞洲早盤開低，主因是川普表明「川金會」可如期舉行。美國本週將陸續公布 ADP 及非農等就業數據，預計將影響本週黃金後勢走勢。